Specyficznie ogląda się te opowieści o amerykańskich zmaganiach z nieszczęściami, gdy ich kontekstem jest sytuacja w Afganistanie.

Reżyser Spike Lee składa hołd swojemu miastu, które w ostatnich dwóch dekadach było epicentrum kataklizmów, ale dzięki hartowi ducha mieszkańców potrafiło im stawiać czoła. Czy to atak na WTC, Donald Trump, dyskryminacja rasowa czy Covid-19. Tak można w skrócie opisać ten niemal ośmiogodzinny dokument-kronikę, o którego wartości decydują obok świetnych materiałów archiwalnych rozmowy z ponad 200 bohaterami i bohaterkami. Większość z nich to przedstawiciele mniejszości etnicznych i seksualnych, co nie tylko oddaje wielokulturowość NYC, ale też wskazuje, skąd ten hart ducha – to w końcu ludzie, którzy stale muszą walczyć o uznanie i miejsce w społeczeństwie.

Nowy Jork, epicentra, 11 września - > 2021 ½ (NYC Epicentres 9/11 - > 2021 ½), reż. Spike Lee, HBO GO, HBO2, 4 odc.