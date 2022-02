Recenzja filmu: „Jeen-yuhs. Trylogia Kanye. Akt 1: Wizja”, reż. Coodie & Chike

Na przykładzie Kanyego Westa dowiadujemy się po raz kolejny, że życie dzisiejszych gwiazd z reguły utrwalone jest na taśmie filmowej i czeka tylko na montaż.

Na przykładzie Kanyego Westa dowiadujemy się po raz kolejny, że życie dzisiejszych gwiazd z reguły utrwalone jest na taśmie filmowej i czeka tylko na montaż. Dokument Coodiego & Chike’a, znajomych i współpracowników słynnego rapera i producenta, powstawał od 20 lat. Coodie – pochodzący, jak Kanye, z Chicago – zaczął bohaterowi towarzyszyć z kamerą w próbach przebicia się do nowojorskiej wytwórni Roc-A-Fella prowadzonej przez Jaya-Z. „Może to trochę narcystyczne, ale j...ać!” – stwierdza West, decydując się na dokumentowanie swojego życia. Jest już wtedy zdolnym producentem dostarczającym muzykę także Jayowi-Z, ale nie traktują go jeszcze poważnie jako rapera.

Jeen-yuhs. Trylogia Kanye. Akt 1: Wizja, reż. Coodie & Chike, Netflix, 89 min