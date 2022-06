Recenzja serialu: „Rozmowy z przyjaciółmi”, reż. Lenny Abrahamson, Leanne Welham

Kamera z godną pozazdroszczenia cierpliwością śledzi wszystkie wymiany spojrzeń, pocałunków, chwile zwierzeń, ból, strach, rozczarowanie, wyrzuty sumienia.

„Normalni ludzie”, druga powieść Sally Rooney – świeży i na swój sposób urzekający portret dojrzewania pary irlandzkich milenialsów – okazała się wydawniczym sukcesem, a zaraz potem w jego ślady poszła serialowa adaptacja, z mistrzowskimi kreacjami debiutantów Daisy Edgar-Jones i Paula Mescala. Nazwisko Rooney stało się gorące, telewizja sięgnęła więc po jej debiutancką prozę. Jednak „Rozmowy z przyjaciółmi” przypominają wypróbowywanie pomysłów, które pełne rozwinięcie znajdą w drugiej książce. Do tego – oceniając po pięciu odcinkach – twórcy, zamiast próbować wydobyć to, co w tej powieści oryginalne, jak relacje bohaterek, postawili na to, co znane.

Rozmowy z przyjaciółmi (Conversations with Friends), reż. Lenny Abrahamson, Leanne Welham, 12 odc., HBO Max, prem. 3 czerwca