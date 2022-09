Recenzja serialu: „Cyberpunk 2077: Edgerunners”, twórca serii. Rafał Jaki

Nikt nie powiedział, że mroczna przyszłość nie będzie kolorowa.

W latach 90. cyberpunkowe anime było jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów eksportowych japońskiej popkultury. Z jednej strony – skłaniający do namysłu „Ghost in the Shell”, z drugiej produkcje, które pokazały, że animacja może być dla dorosłych, skoro jest w niej seks i przemoc. „Cyberpunk 2077: Edgerunners” odwołuje się do obu tych tradycji – od pierwszej sceny starcia grupy policjantów z morderczym cyborgiem można zrozumieć, dlaczego serial został oznaczony przez Netflix jako „mocny”, ale nie zabraknie tu scen melodramatycznych – i humoru. To wynik współpracy twórców polskiej gry „Cyberpunk 2077” (za scenariusz odpowiada Bartosz Sztybor) i kultowego japońskiego Studia Trigger, założonego przez weteranów branży.

Cyberpunk 2077: Edgerunners, twórca serii: Rafał Jaki, Netflix, 10 odc.