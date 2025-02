Recenzja serialu: „Biały Lotos 3”, scen. Mike White

Akcja znów rozwija się powoli, tłem są tym razem porywające ujęcia przyrody, a ludzkim zmaganiom ze spokojem przyglądają się małpy.

Pierwszy sezon inteligentnej satyry na amerykańskich bogaczy z wątkiem kryminalnym, kręcony w czasie covidowych lockdownów w luksusowym kurorcie Four Seasons na hawajskiej Maui, okazał się sukcesem z rodzaju „nikt nie prosił, każdy potrzebował”. W drugim akcja przenosiła się do luksusowego hotelu w Taorminie na Sycylii, seria miała większy budżet i rozmach, ale kryminalno-satyryczna akcja rozkręcała się wolniej. A całość, choć nie brakowało scen – zwłaszcza w wykonaniu Jennifer Coolige – które zostaną z widzem na długo, niebezpiecznie zbliżała się do poziomu folderu turystycznego. Trzeci sezon, kręcony w resorcie Four Seasons na Koh Samui, wyspie u południowych wybrzeży Tajlandii, z wycieczkami po okolicy i do Bangkoku, ma większy rozmach realizacyjny, więcej odcinków (osiem godzinnych, wobec odpowiednio sześciu i siedmiu) oraz jeszcze większy jacht.

Biały Lotos 3 (The White Lotus 3), twórca serii: Mike White, 8 odc., Max