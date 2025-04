Recenzja serialu: „The Last of Us 2”, scen. Craig Mazin i Neil Druckmann

Pierwszy sezon „The Last of Us” (2023 r.) okazał się sukcesem na miarę gry cenionej za fabułę i kreację postapokaliptycznego świata, przede wszystkim zaś za psychologię bohaterów, ich skomplikowane relacje i dylematy moralne, przed jakimi stają – oni, a wraz z nimi gracze.

Pierwszy sezon „The Last of Us” (2023 r.) okazał się sukcesem na miarę gry cenionej za fabułę i kreację postapokaliptycznego świata, przede wszystkim zaś za psychologię bohaterów, ich skomplikowane relacje i dylematy moralne, przed jakimi stają – oni, a wraz z nimi gracze. Teraz poprzeczka zawieszona jest jeszcze wyżej. Czy drugi sezon sprosta oczekiwaniom fanów – tym razem i gry, i serialu? Jest ekranizacją drugiej części gry (miała premierę w 2020 r.), akcja dzieje się pięć lat po finale pierwszego sezonu. Joel (Pedro Pascal) i Ellie (Bella Ramsey) przeżywają kryzys swojej relacji, gdy Ellie odkrywa, że ojciec ją okłamał. Jednocześnie angażują się w życie Jackson okolonego murami miasta, które próbuje zapewnić mieszkańcom maksimum normalności w świecie wywróconym do góry nogami wywołaną przez grzyby pandemią, która zamienia ludzi w krwiożercze zombie. Ale – jak się szybko okazuje – kruchemu porządkowi mogą zagrozić nie tylko hordy zombiaków.

The Last of Us 2, twórcy serii: Craig Mazin i Neil Druckmann, 7 odc., Max, od 14 kwietnia