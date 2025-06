Recenzja filmu: „Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka”, reż. Len Wiseman

Deficyty umiaru i elementarnej wrażliwości dają się boleśnie we znaki, co czyni z tego przedsięwzięcia rzecz wyłącznie dla przekonanych.

Wiem, że narażę się rzeszom wiernych fanów, nigdy jednak nie byłem przesadnym miłośnikiem morderczego baletu w wykonaniu Johna Wicka. Wszelako ożywcza zmiana, jaką zaproponowali twórcy cyklu – aby stery spin-offu powierzyć kobiecie, która z wdziękiem Czarnej Mamby zatańczy w rytm zadawanych ciosów i obojętnie: mieczem, pasem z granatami, stalowymi płozami przymocowanymi do łyżew, a jeśli trzeba to i miotaczem ognia, wyśle na tamten świat armię paskudnej sekty X, która zamordowała jej ojca – dawała nadzieję na więcej niż tradycyjną strzelankę w abstrakcyjnych realiach gry komputerowej.

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka (From the World of John Wick: Ballerina), reż. Len Wiseman, prod. USA 2025 r., 125 min., w kinach