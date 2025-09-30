Przejdź do treści
Jakub Demiańczuk
30 września 2025
Film

Bez litości dla rodaków

Recenzja filmu: „Kontinental ’25”, reż. Radu Jude

Jude nie ma litości dla swoich rodaków, lecz w jego filmach my również możemy przeglądać się niczym w lustrze.

Eksmisja prowadzona przez komorniczkę Orsolyę (Eszter Tompa) kończy się tragedią: bezdomny mężczyzna, zmuszony do opuszczenia zajmowanej przez siebie piwnicy, popełnił samobójstwo. Być może nikt nie kazałby mu się przenosić, ale ten konkretny blok został przeznaczony do wyburzenia, na jego miejscu zaplanowano ekskluzywny hotel. Orsolya bezradnie próbuje zagłuszyć poczucie winy, ale rozmowy z przyjaciółmi, urzędnikami, a nawet księdzem kończą się powtarzaniem nic nieznaczących słów pocieszenia. 

Rozmowa z Radu Jude w tekście pt: Kino testujące.

Kontinental ’25, reż. Radu Jude, prod. Rumunia, Szwajcaria, Wielka Brytania, 109 min, w kinach od 3 października

Polityka 40.2025 (3534) z dnia 30.09.2025; Afisz. Premiery; s. 73
Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
