Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jakub Demiańczuk
Jakub Demiańczuk
18 listopada 2025
Film

W cieniu dyktatury

Recenzja filmu: „Rocznica”, reż. Jan Komasa

18 listopada 2025
„Rocznica”, reż. Jan Komasa „Rocznica”, reż. Jan Komasa Owen Behan/Lionsgate
Polityczne awantury podczas rodzinnych spotkań – często znamy to, niestety, z własnego doświadczenia.

Polityczne awantury podczas rodzinnych spotkań – często znamy to, niestety, z własnego doświadczenia. W „Rocznicy” wzajemne animozje stają się dosłownie częścią narodzin totalitarnego systemu, gdy do rodziny Ellen i Paula Taylorów (Diane Lane i Kyle Chandler) – zamożnych inteligentów z przedmieść Waszyngtonu – dołącza Liz (Phoebe Dynevor), narzeczona ich syna. Niegdyś błyskotliwa studentka, teraz zaczyna polityczną karierę książką postulującą społeczne pojednanie, jednak możliwe do osiągnięcia wyłącznie poprzez wprowadzenie monopartyjnego reżimu. Książka daje początek politycznej zmianie, a jednocześnie wystawia Taylorów na ciężką próbę.

Rocznica, reż. Jan Komasa, prod. USA, 111 min, w kinach od 21 listopada

Rozmowa Janusza Wróblewskiego z Janem Komasą.

Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025; Afisz. Premiery; s. 78
Oryginalny tytuł tekstu: "W cieniu dyktatury"
Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
Reklama