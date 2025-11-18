Recenzja filmu: „Rocznica”, reż. Jan Komasa

Polityczne awantury podczas rodzinnych spotkań – często znamy to, niestety, z własnego doświadczenia.

Polityczne awantury podczas rodzinnych spotkań – często znamy to, niestety, z własnego doświadczenia. W „Rocznicy” wzajemne animozje stają się dosłownie częścią narodzin totalitarnego systemu, gdy do rodziny Ellen i Paula Taylorów (Diane Lane i Kyle Chandler) – zamożnych inteligentów z przedmieść Waszyngtonu – dołącza Liz (Phoebe Dynevor), narzeczona ich syna. Niegdyś błyskotliwa studentka, teraz zaczyna polityczną karierę książką postulującą społeczne pojednanie, jednak możliwe do osiągnięcia wyłącznie poprzez wprowadzenie monopartyjnego reżimu. Książka daje początek politycznej zmianie, a jednocześnie wystawia Taylorów na ciężką próbę.

Rocznica, reż. Jan Komasa, prod. USA, 111 min, w kinach od 21 listopada

