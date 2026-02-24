Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Janusz Wróblewski
Janusz Wróblewski
24 lutego 2026
Film

Thriller z Katynia

Recenzja filmu: „Pojedynek”, reż. Łukasz Palkowski

24 lutego 2026
„Pojedynek”, reż. Łukasz Palkowski „Pojedynek”, reż. Łukasz Palkowski Jarosław Sosiński/Bow and Axe
Solidny, intelektualny thriller, którego stawką jest nie tylko honor i godność, ale i przyszłość ojczyzny oraz Europy.

Drugi pełnometrażowy film o mordzie katyńskim ma zgoła odmienny charakter niż pamiętne widowisko Andrzeja Wajdy – portret zbiorowy polskiej inteligencji, którego przewodniczkami były kobiety czekające na powrót wziętych do niewoli oficerów. „Pojedynek” to kameralna historia skupiona na losach dwóch tylko antagonistów: Wasilija Zarubina – asa sowieckiego wywiadu, a przy tym miłośnika muzyki klasycznej, wsławionego m.in. tym, że przed wojną założył największą siatkę szpiegowską w faszystowskich Niemczech (postać autentyczna), i zatrzymanego w Kozielsku młodego porucznika, niezwykle uzdolnionego pianisty, o którym ze względu na jego artystyczne lenistwo i hulaszczy tryb życia gazety pisały „zmarnowany talent”.

Pojedynek, reż. Łukasz Palkowski, prod. Polska, Irlandia, Ukraina, 113 min, w kinach od 27 lutego

Polityka 9.2026 (3553) z dnia 24.02.2026; Afisz. Premiery; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Thriller z Katynia"
Janusz Wróblewski

Janusz Wróblewski

Krytyk i publicysta z „Polityką” związany od 2001 r. Autor książek o tematyce filmowej. Ostatnio wydał „Reżyserów”, za którą otrzymał nagrodę ZAiKS-u im. K.T. Toeplitza. Wcześniej pracował m.in. w „Kinie”, „Życiu Warszawy”, „Machinie”. Przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 90. kierował telewizyjnym Pegazem. Członek jury FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto. W 2005 r. odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Reklama