Justyna Sobolewska
Justyna Sobolewska
24 lutego 2026
Film

Pomnik obsesji

Recenzja serialu: „Muzeum niewinności”, reż. Zeynep Günay Tan

24 lutego 2026
Turecki serial na podstawie jednej z najważniejszych powieści Orhana Pamuka „Muzeum niewinności”, napisanej już po Nagrodzie Nobla, zapowiadał się nieźle.

Turecki serial na podstawie jednej z najważniejszych powieści Orhana Pamuka „Muzeum niewinności”, napisanej już po Nagrodzie Nobla, zapowiadał się nieźle. Pojawia się i sam Pamuk – w pierwszych scenach piszący powieść o miłosnej obsesji. Bohaterem jest bogaty biznesmen Kemal (Selahattin Paşalı), który zakochuje się w biednej kuzynce Füsun (Eylül Kandemir) tuż przed zaręczynami z inną kobietą ze swojej sfery. Stają się kochankami, ale potem dziewczyna znika. Widzimy (i to jest dobrze pokazane), że w tym miłosnym szale jest ukryty potworny ból, że taka miłość sieje zniszczenie, nie może być spełniona. Kemal zaczyna gromadzić przedmioty, których dotknęły ręce ukochanej – od niedopałków po tarkę do pigwy. 

Polityka 9.2026 (3553) z dnia 24.02.2026; Afisz. Premiery; s. 73
Justyna Sobolewska

Justyna Sobolewska

