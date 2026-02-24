Recenzja serialu: „Muzeum niewinności”, reż. Zeynep Günay Tan

Turecki serial na podstawie jednej z najważniejszych powieści Orhana Pamuka „Muzeum niewinności”, napisanej już po Nagrodzie Nobla, zapowiadał się nieźle.

Turecki serial na podstawie jednej z najważniejszych powieści Orhana Pamuka „Muzeum niewinności”, napisanej już po Nagrodzie Nobla, zapowiadał się nieźle. Pojawia się i sam Pamuk – w pierwszych scenach piszący powieść o miłosnej obsesji. Bohaterem jest bogaty biznesmen Kemal (Selahattin Paşalı), który zakochuje się w biednej kuzynce Füsun (Eylül Kandemir) tuż przed zaręczynami z inną kobietą ze swojej sfery. Stają się kochankami, ale potem dziewczyna znika. Widzimy (i to jest dobrze pokazane), że w tym miłosnym szale jest ukryty potworny ból, że taka miłość sieje zniszczenie, nie może być spełniona. Kemal zaczyna gromadzić przedmioty, których dotknęły ręce ukochanej – od niedopałków po tarkę do pigwy.

Muzeum niewinności, reż. Zeynep Günay Tan, Netflix, 9 odc.