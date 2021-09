Recenzja gry: „Life is Strange: True Colors”

Rzadkiej urody gra obyczajowa o szukaniu swego miejsca w świecie.

Rzadkiej urody gra obyczajowa o szukaniu swego miejsca w świecie. Alex Chan, po śmierci rodziców tułająca się po rodzinach zastępczych, przybywa do małej górniczej osady w lasach Colorado na zaproszenie brata, który odnalazł ją po latach. Nadzieja na azyl, w którym można wylizać rany po koszmarze dzieciństwa, szybko pryska i Alex znów musi mierzyć się z poczuciem straty.

Life is Strange: True Colors, Deck Nine, Cenega, PlayStation 5 i 4, Xbox X i One, Windows, Switch