Recenzja gry: „Deathloop”

Już Agatha Christie wiedziała, że nie ma lepszego miejsca na scenerię wyrafinowanych seryjnych zbrodni niż odcięta od świata wyspa. Bohater „Deathloop” musi „zabić” – a cudzysłów jest stąd, że nie jest to śmierć permanentna – kilka kluczowych postaci. Ma na to tylko jedną dobę, a zarazem wieczność. Po własnej śmierci budzi się znów o poranku na tej samej plaży, by przeżyć ten sam dzień na nowo. Pamięta poprzednie przeżyte cykle, a więc i zdobyte kody do zamkniętych drzwi itp., co pozwala mu czynić postępy.

Deathloop, Arkane Studios, Bethesda, PlayStation 5, Windows