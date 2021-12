Recenzja gry: „Ruined King: A League of Legends Story”

Rzecz dzieje się na pirackich wyspach pustoszonych przez magiczną plagę Czarnej Mgły i zrodzone w niej upiory.

Oszałamiająca popularność „League of Legends”, gry drużynowej typu MOBA, w której zawodnicy rywalizują o miliony dolarów w skali roku, zaowocowała licznymi franczyzami. W studiu Riot Games ostatnio strzelały korki od szampanów po świetnym przyjęciu przez widzów Netflixa serialu animowanego „Arcane”, osadzonego w uniwersum „League of Legends”. Z kolei w ramach inicjatywy Riot Forge studio RG wydaje gry innych twórców nawiązujące realiami do wielkiego przeboju, jak właśnie „Ruined King: A League of Legends Story”.

Ruined King: A League of Legends Story, Airship Syndicate, Riot Games, GOG.com, Windows, PS5, PS4, XSX, Xone, Switch