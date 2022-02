Recenzja gry: „Lust From Beyond: M Edition”

„Lust From Beyond: M Edition” według twórców jest inspirowane Lovecraftem, Gigerem i Beksińskim i – to widać – są na to amatorzy.

Jeżeli tytuł dzieła („Żądza z zaświatów”) warszawskiego studia Movie Games Lunarium sugeruje państwu, że mogłoby stanąć na półce gdzieś między reportażem „Gigantyczny homar gwałciciel atakuje!” a „Zemstą guwernantki z pejczem”, to jest to skojarzenie zasadne. Seks sprzedaje się świetnie, horror również, a już zwłaszcza w, by tak rzec, zespoleniu. Co mogło pójść nie tak? Lust From Beyond: M Edition, Movie Games Lunarium, Movie Games SA, Windows