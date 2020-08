Recenzja książki: Janusz Górski, Łucja Mróz-Raynoch, „Przekrój przez Mroza”

Świat książki bez Mroza na pewno byłby uboższy.

Pięknie wydany tom wybranych prac graficznych, które Daniel Mróz zaprojektował dla „Przekroju”, wzbogacony rozmowami, jest poniekąd spełnieniem marzeń Stanisława Lema. W opublikowanym w 1988 r. albumie „Mróz, Mrożek, Lem i inni…” Lem pisał: „Uważam za rzecz koszmarną i wołającą o pomstę do nieba to, że przynajmniej lwia część Pana dorobku dotąd nie ukazała się w należycie pomnikowym wydaniu jako co najmniej 4-tomowy album”. „Przekrój przez Mroza” jest takim pomnikiem wystawionym krakowskiemu artyście, choć ujmuje zaledwie cząstkę jego bogatej twórczości.

Janusz Górski, Łucja Mróz-Raynoch, Przekrój przez Mroza, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2020, s. 156