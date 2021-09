Recenzja książki: Marcin Matczak, „Jak wychować rapera. Bezradnik”

Na uwagę zasługuje ukryty w opowieściach biograficznych i odniesieniach do piosenek dialog ojca z synem.

O tym, że należy ocalić w sobie ziarno buntu i „jebać zło”, czytamy na końcu tej książki, ale zacznijmy od kilku przypomnień. Kiedy upubliczniono utwór „Patointeligencja”, jego autor identyfikowany był zwykle jako syn profesora Matczaka. Dziś, po sukcesach muzycznych Michała Matczaka i słynnym swoim nagraniu w ramach akcji #Hot16Challenge2 Marcin Matczak dla młodszej części naszego społeczeństwa jest po prostu Tatą Maty. Zdaje się, że mocno opozycyjny wobec pisowskiej władzy profesor prawa potraktował to arcypoważnie, pisząc swoją książkę. Uczynił on bowiem z piosenek swojego syna zarówno oś konstrukcyjną całego wywodu (każdy rozdział nosi tytuł stosownej piosenki), jak i pretekst do rozważań o prawie, polityce, obywatelskości, wolności i zniewoleniu, a wreszcie o religii, kulturze i wychowaniu.

Marcin Matczak, Jak wychować rapera. Bezradnik, Wyd. Znak, Kraków 2021, s. 512