Recenzja książki: Mykoła Riabczuk, „Czternasta od końca”

Skuteczność ukraińskiego oporu przeciwko rosyjskiej agresji zaskoczyła nawet najbardziej wytrawnych ekspertów. To zdziwienie jest miarą ignorancji elit na całym świecie, przekonuje Mykoła Riabczuk i wyjaśnia, że w sprawach ukraińskich zamiast korzystać z wiedzy, elity posługiwały się stereotypami i kliszami suflowanymi z Rosji. Na dowód podaje pojawiające się na Zachodzie tytuły dzieł próbujących opisać naddnieprzańską rzeczywistość. Np. „Ukraińcy: naród nieoczekiwany”. Tymczasem kto choć w niewielkiej mierze odrobił lekcję historii, powinien wiedzieć, że Ukraińcy nie są narodem niespodziewanym, tylko historycznym, europejskim, o długiej tradycji politycznej, mogącym pochwalić się bogatą, oryginalną i złożoną kulturą. Riabczuk, wybitny analityk i komentator, od lat cierpliwie tłumaczy to, co dzieje się w Ukrainie.

Mykoła Riabczuk, Czternasta od końca, Znak, Kraków 2022, s. 238