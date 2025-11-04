Recenzja książki: Marcin Kołodziejczyk, „Blaga”

Napisana przez Marcina Kołodziejczyka – od ponad 20 lat naszego redakcyjnego kolegę – „Blaga” to reportaż w najczystszej, krystalicznej postaci. Nie tropi afer i nikogo nie przyszpila, lecz opisuje codzienną walkę istoty ludzkiej o jakiś sens w życiu – tym razem w latach 90., w Polsce.

Napisana przez Marcina Kołodziejczyka – od ponad 20 lat naszego redakcyjnego kolegę – „Blaga” to reportaż w najczystszej, krystalicznej postaci. Nie tropi afer i nikogo nie przyszpila, lecz opisuje codzienną walkę istoty ludzkiej o jakiś sens w życiu – tym razem w latach 90., w Polsce. Taki pisany z ambicją literacką, artystyczną reportaż został prawie przegnany ze współczesnej prasy. „Otyli i brudni sprzedawcy mięsa wśród chabaniny jak nerony; w słodyczy starej krwi i waporze psucia się tego, co pod spodem podgniwa w ciszy (…) Zielona mucha mięsna od uderzenia rozbryzguje się wokoło jak u wczesnego Tarantina i Rodrigueza. Nie dziwi nic. Mówi się o tym »gospodarka rynkowa«” – opisuje Koło.

Marcin Kołodziejczyk, Blaga, Wielka Litera, Warszawa 2025, s.190