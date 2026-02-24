Recenzja książki: Amanda Montell, „Wiek magicznego myślenia. Opowieść o współczesnej irracjonalności”

Uwaga! Ważna książka! Takie klikbajtowe zawołania to jeden z tematów literackiego eseju Amandy Montell, która trwające stulecie nazywa erą irracjonalności i triumfu magicznego myślenia.

Amanda Montell, Wiek magicznego myślenia. Opowieść o współczesnej irracjonalności, przeł. Adam Pluszka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2026, s. 240