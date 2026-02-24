Recenzja książki: Amanda Montell, „Wiek magicznego myślenia. Opowieść o współczesnej irracjonalności”

Przejdź do treści
Uwaga! Ważna książka! Takie klikbajtowe zawołania to jeden z tematów literackiego eseju Amandy Montell, która trwające stulecie nazywa erą irracjonalności i triumfu magicznego myślenia.

Uwaga! Ważna książka! Takie klikbajtowe zawołania to jeden z tematów literackiego eseju Amandy Montell, która trwające stulecie nazywa erą irracjonalności i triumfu magicznego myślenia. Bombardowani informacjami, tracimy rozeznanie, co jest naprawdę istotne i pilne. Montell posługuje się psychologiczną gamą błędów poznawczych, jakim ulegamy, żeby ten przytłaczający, napompowany bodźcami świat jakoś ogarnąć i uprościć. To nasz mechanizm adaptacyjny, ale skutki bywają opłakane, np. gdy zawierzamy – jak to Montell nazywa – terapiom spiskowym. Autorka sama jest zdumiona, ilu jej znajomych śledzi w sieci konta rozmaitych coachów i specjalistów od medycyny alternatywnej. „Poziom oddawania czci stał się żarłoczny” – pisze.

Amanda Montell, Wiek magicznego myślenia. Opowieść o współczesnej irracjonalności, przeł. Adam Pluszka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2026, s. 240

