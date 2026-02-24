Przejdź do treści
Justyna Sobolewska
Książki

Ja, czyli ktoś zupełnie inny

Recenzja książki: Jacek Dehnel, „Historie łajdackie”

Jacek Dehnel, „Historie łajdackie” Jacek Dehnel, „Historie łajdackie” materiały prasowe
Dehnel lubi detale, jego styl bywa inkrustowany i jednocześnie jest zaczepny, co kontrastuje – i to daje ciekawy efekt – z ciemnością i cierpieniem, które kryją się za tymi historiami.

Opowiadania Jacka Dehnela wrzucają nas w sam środek historii. Ktoś do nas mówi, czasem może to nawet być osoba nieżywa jak w „Nieznajomej z Sekwany”, jednym z lepszych w tym zbiorze. Służąca rozłożona na marmurowym blacie w miejskiej kostnicy snuje swoją narrację, zadziorną i niepozbawioną humoru: „nikt nie obiecywał, że będzie łatwo być nieżywą”. Lekko opowiada o tym, jak z rozpaczy rzuciła się z mostu prosto do rzeki. To opowiadanie prowadzi nas w inne rejony – i wtedy się przekonujemy, że to, co nam się wydaje, jest w istocie zupełnie czymś innym. Nić snu, zaburzonej tożsamości, złudzenia, których nie odróżniamy od jawy, towarzyszą nam podczas lektury wielu z tych tekstów. Odsłania się w tych utworach zakryta strona rzeczywistości, ciemna i rzadko dochodząca do głosu. Czasem w błysku świadomości ktoś tu zaczyna rozumieć, że jest kimś innym.

Jacek Dehnel, Historie łajdackie, Znak Literanova, Kraków 2026, s. 170

Justyna Sobolewska

Krytyczka literacka, pisarka i dziennikarka związana z tygodnikiem „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu” (2012, 2016), wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” (2017) i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu” (2020) nominowanej do Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”. Współautorka książki „Stówka. Przeczytaj to jeszcze raz” napisanej razem z Anną Dziewit-Meller (2021) i autorka biografii „Jadwiga. Opowieść o Stańczakowej” (2024). W 2025 ukazała się jej „Książka o (nie)czytaniu”. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa i Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida za „Jadwigę. Opowieść o Stańczakowej”. Przewodniczy kapitule Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

