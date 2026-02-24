Przejdź do treści
Książki

Zabić za książkę

Recenzja książki: Anthony Horowitz, „Morderstwa w Marble Hall”

24 lutego 2026
Anthony Horowitz szczerze wyznaje, że napisał tę książkę, ponieważ aktorka grająca główną rolę w serialach powstałych na podstawie poprzednich części była chętna do kontynuacji tego zadania.

Zbrodnicze namiętności w świecie wydawniczym? Trudno to sobie wyobrazić. Ale jeśli chodzi o kryminał, w którym autor szyfruje mroczne sekrety swoich bliźnich, zatem przy bystrym czytaniu mogą wyjść na jaw? To trzecia powieść Horowitza z serii o redaktorce Susan Ryeland. Zbudowana jest według tego samego schematu: książka w książce, dzieło na przemian z przygodami jego autora i redaktorki. Susan pracuje tym razem nad książką aspirującego pisarza, kontynuującą poczytny cykl z detektywem Atticusem Pündem w roli głównej, stworzony przez zmarłego w pierwszej części tej trylogii Alana Conwaya. Eliot Crace jednak swojego dzieła nie ukończy, ponieważ zostanie zamordowany.

Anthony Horowitz, Morderstwa w Marble Hall, przeł. Maciej Szymański, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2025, s. 592

Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
