Recenzja książki: Anthony Horowitz, „Morderstwa w Marble Hall”

Anthony Horowitz szczerze wyznaje, że napisał tę książkę, ponieważ aktorka grająca główną rolę w serialach powstałych na podstawie poprzednich części była chętna do kontynuacji tego zadania.

Zbrodnicze namiętności w świecie wydawniczym? Trudno to sobie wyobrazić. Ale jeśli chodzi o kryminał, w którym autor szyfruje mroczne sekrety swoich bliźnich, zatem przy bystrym czytaniu mogą wyjść na jaw? To trzecia powieść Horowitza z serii o redaktorce Susan Ryeland. Zbudowana jest według tego samego schematu: książka w książce, dzieło na przemian z przygodami jego autora i redaktorki. Susan pracuje tym razem nad książką aspirującego pisarza, kontynuującą poczytny cykl z detektywem Atticusem Pündem w roli głównej, stworzony przez zmarłego w pierwszej części tej trylogii Alana Conwaya. Eliot Crace jednak swojego dzieła nie ukończy, ponieważ zostanie zamordowany.

Anthony Horowitz, Morderstwa w Marble Hall, przeł. Maciej Szymański, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2025, s. 592