Zabić za książkę
Recenzja książki: Anthony Horowitz, „Morderstwa w Marble Hall”
Zbrodnicze namiętności w świecie wydawniczym? Trudno to sobie wyobrazić. Ale jeśli chodzi o kryminał, w którym autor szyfruje mroczne sekrety swoich bliźnich, zatem przy bystrym czytaniu mogą wyjść na jaw? To trzecia powieść Horowitza z serii o redaktorce Susan Ryeland. Zbudowana jest według tego samego schematu: książka w książce, dzieło na przemian z przygodami jego autora i redaktorki. Susan pracuje tym razem nad książką aspirującego pisarza, kontynuującą poczytny cykl z detektywem Atticusem Pündem w roli głównej, stworzony przez zmarłego w pierwszej części tej trylogii Alana Conwaya. Eliot Crace jednak swojego dzieła nie ukończy, ponieważ zostanie zamordowany.
Anthony Horowitz, Morderstwa w Marble Hall, przeł. Maciej Szymański, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2025, s. 592