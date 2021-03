Recenzja płyty: Curtis Salgado, „Damage Control”

Ta muzyka zadowoli tych, którzy cenią tradycyjną, wysokiej klasy twórczość, opartą na sprawdzonych wzorach.

Dobiegający siedemdziesiątki Curtis Salgado to jeden z prominentnych przedstawicieli amerykańskiego bluesa. Jest nie tylko wokalistą, ale również kompozytorem i mistrzem harmonijki ustnej. Jego najnowsza płyta „Damage Control” jest nie pierwszym już w karierze artysty dowodem, że nie daje się on uwięzić w klatce z etykietką „blues”. Po dynamicznym, otwierającym całość, rhythmandbluesowym „The Longer That I Live” następuje seria zróżnicowanych pod względem tempa i nastroju utworów obejmujących takie gatunki, jak blues, soul, R&B czy nawet rock and roll, czego dobitnym dowodem jest zamykające płytę wykonanie kompozycji Larry’ego Williamsa „Slow Down”.

Curtis Salgado, Damage Control, Alligator