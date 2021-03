Recenzja płyty: Oxford Drama, „What’s the Deal with Time?”

Jeśli ktoś ich dotąd nie poznał, to najwyższy czas.

Czy polska piosenka ma dziś eksportowe szanse? Rzadko. Dla mnie pozytywną odpowiedzią na to pytanie jest wrocławski duet Oxford Drama, choć to odpowiedź subtelna. Fantastyczna, lecz nienatrętna. Cieszę się, że docenił ich Henry Rollins, weteran sceny alternatywnej, który singlowy utwór „Not My Friend” z ich nowej płyty zagrał w amerykańskim radiu KCRW. To robi wrażenie, tym bardziej że formacja Gosi Dryjańskiej i Marcina Mrówki to raczej zespół od płyt długogrających niż przebojowych, singlowych błysków.

Oxford Drama, What’s the Deal with Time?, Oxford Drama