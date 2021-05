Recenzja płyty: Mick Fleetwood & Friends, „Celebrate the Music of Peter Green and the Early Years of Fleetwood Mac”

Imponująca galeria sław rock and rolla i bluesa.

Usłyszałem kiedyś takie trafne spostrzeżenie, że Polacy bardzo lubią witać się i żegnać. Podwójny album zatytułowany „Mick Fleetwood & Friends Celebrate the Music of Peter Green and the Early Years of Fleetwood Mac” jest więc, jeśli chodzi o nadwiślańską publiczność, strzałem w dziesiątkę. Pomysłodawcą prezentowanego tu koncertu, a także producentem albumu jest perkusista grupy Fleetwood Mac, Mick Fleetwood. Recepta na sukces była prosta – grając na wspomnieniach dotyczących legendarnej grupy z lat 60., zorganizować spotkanie znakomitych gości, którzy zaprezentują swoje wersje klasycznych utworów z tamtych czasów.

Mick Fleetwood & Friends, Celebrate the Music of Peter Green and the Early Years of Fleetwood Mac, BMG

Ocena 4,5/6