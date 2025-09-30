Recenzja płyty: Marcin Masecki, „Boleros y Masecki”

Ścieżkę Marcina Maseckiego w znacznej mierze wyznaczyły losy jego rodziny – emigranckie i muzyczne historie rodziców i dziadków, własne dzieciństwo w Ameryce Południowej.

Ścieżkę Marcina Maseckiego w znacznej mierze wyznaczyły losy jego rodziny – emigranckie i muzyczne historie rodziców i dziadków, własne dzieciństwo w Ameryce Południowej. Po albumie „Boleros y más” pianista i aranżer – a tu także wokalista – poszedł dalej i sformował większy skład, z sześcioosobową sekcją dętą, by grać ekwadorskie bolera („Amor sin Esperanza”) czy wenezuelskie walce (porywająca w tej wersji „Miranda” Lionela Belasco).

Marcin Masecki, Boleros y Masecki, Toinen Music