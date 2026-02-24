Recenzja płyty: Spięty, „Full HD”

24 lutego 2026
Wszystko to jest dobrze zagrane, choć w warstwie tekstowej autor zdaje się bardziej koncentrować na grze językowej niż na czysto dyskursywnym przekazie.
Tytuł tego albumu sugeruje, że oto mamy przed sobą dokładny obraz. Duszy autora? Opisywanej w tekstach rzeczywistości? Precyzji w wykorzystywaniu środków artystycznej ekspresji? Można założyć, że w grę wchodzi każdy z tych wymiarów. Precyzja w realizacji zamysłu muzycznego jest niewątpliwa. Spięty swoim zwyczajem eksploruje różne style muzyczne, tym razem jednak związane przeważnie z tańcem.
Spięty, Full HD, Mystic Production
