Mirosław Pęczak
Recenzja płyty: Spięty, „Full HD”

Wszystko to jest dobrze zagrane, choć w warstwie tekstowej autor zdaje się bardziej koncentrować na grze językowej niż na czysto dyskursywnym przekazie.

Tytuł tego albumu sugeruje, że oto mamy przed sobą dokładny obraz. Duszy autora? Opisywanej w tekstach rzeczywistości? Precyzji w wykorzystywaniu środków artystycznej ekspresji? Można założyć, że w grę wchodzi każdy z tych wymiarów. Precyzja w realizacji zamysłu muzycznego jest niewątpliwa. Spięty swoim zwyczajem eksploruje różne style muzyczne, tym razem jednak związane przeważnie z tańcem. 

