20 lat „The Wire”. Za co widzowie pokochali ten serial?

Wielowątkowa fabuła, skomplikowani bohaterowie, nieprzystępny język i bezkompromisowy realizm – takie jest „The Wire”, serial, który dobrze jest znać. Z tych samych powodów, dla których warto znać dzieła Dickensa albo Dostojewskiego.

Jedna z obiegowych legend na temat „The Wire” (w Polsce znanego jako „Prawo Ulicy”) głosi, że podczas pokazu pilota część aktorów zasnęła. Jak to z legendami bywa, nie ma pewności, czy jest prawdziwa, w tym przypadku jednak – niewątpliwie prawdopodobna.

Wyemitowany przed 20 laty (2 czerwca 2002 r.) pierwszy odcinek kultowego już dziś serialu nie był przesadnie wciągający. Zabierał widza do Baltimore – amerykańskiego miasta, które na początku XXI w. borykało się z biedą, bezrobociem i przestępczością – przedstawiając porachunki lokalnej policji z gangami narkotykowymi. Nie było tam jednak efektownych pościgów i strzelanin, bez których trudno dziś sobie wyobrazić serial kryminalny. W zamian za to widz dostawał niezwykle realistyczną powieść wizualną z wielowarstwową fabułą i niezapomnianymi bohaterami, pełną niebanalnych komentarzy na temat amerykańskiego społeczeństwa.

Jeszcze jeden sezon

Ale żeby to odkryć, potrzeba było cierpliwości. Pierwszy sezon, obrazujący policyjne śledztwo przeciwko lokalnej organizacji narkotykowej, nie cieszył się szczególną popularnością. Był nieprzystępny – mnogość bohaterów mówiących policyjnym żargonem i gangsterskim slangiem, niezrozumianym nierzadko dla samych Amerykanów do tego stopnia, że musieli śledzić go z napisami.

Jego twórcy, dziennikarz kryminalny „Baltimore Sun” David Simon i emerytowany policjant Ed Burns, nie za bardzo dbali o komfort widzów, wrzucając ich w sam środek skomplikowanych relacji bohaterów, oczekując, że z czasem sami się w nich połapią. Ci, którym się to udało, należą dziś do fanowskiej sekty – jak to trafnie określiła Emilia Dłużewska z „Gazety Wyborczej”. Wielu jednak odbiło się od tego świata i zostało z ogólnym twierdzeniem: „Nie wciągnęło mnie”.

Z tego też powodu stacja HBO, która emitowała „The Wire”, kilka razy chciała zakończyć produkcję. Davidowi Simonowi udawało się ją jednak przekonać do „jeszcze jednego sezonu”. W efekcie dostaliśmy ich pięć – łącznie 60 odcinków – a każdy napisany z perspektywy innej grupy żyjącej w Baltimore, stykającej się z jego problemami (zwykle narkotykowymi): policjantów i przestępców, stoczniowców-przemytników, polityków, uczniów i nauczycieli, lokalnych dziennikarzy. I każda z tych grup miała swój własny język, własne problemy, własne cele.

Aktorzy amatorzy

To, co jednak w „The Wire” najważniejsze – czyli bohaterowie – trwało. Przebrnąwszy przez wszystkie sezony, poznajemy ich ponad setkę. Do każdego zdążymy się przywiązać, z niektórymi – zwykle z wielkim żalem – pożegnać. Nikt nie jest tu w pełni dobry ani do końca zły. Dostaje się nie tylko gangom (z oczywistych powodów), ale też policjantom (za biurokrację i opieszałość) i politykom (za niekompetencję i obojętność). Produkcja wystraszyła władze Baltimore do tego stopnia, że ówczesny burmistrz miasta nasyłał na plan policję, ta zaś zabierała niektórych aktorów na dołek, przez co trzeba było przesuwać zdjęcia.

Zapytacie: za co niby aresztowano aktorów? Prawda jest taka, że było za co. Podczas castingów Simon i Burns dbali o to, by „aktorzy” byli autentyczni. Tylko kilkunastu z nich miało wcześniej doświadczenie aktorskie, dla niektórych serial stał się trampoliną do wielkiej kariery (patrz Idris Elba, gwiazda „Lutra”, kandydat na następnego Bonda). Policjantów nierzadko grali ekspolicjanci, polityków – politycy, przestępców zaś – osoby z kartotekami (zdarzało się, że na planie spotykali mundurowych, którzy ich wcześniej zatrzymywali). Najjaskrawszym przykładem jest Felicia „Snoop” Pearson, dilerka z wyrokiem za zabójstwo drugiego stopnia, skazana na 16 lat więzienia (wyszła po 6,5 r.). Postać, w którą się wciela (nazywa się tak samo jak ona) Stephen King nazwał kiedyś „prawdopodobnie najbardziej przerażającą kobiecą złoczyńczynią, jaka kiedykolwiek pojawiła się w telewizyjnym serialu”. Sama Pearson po zakończeniu zdjęć zarzekała się, że nie wróci już do dawnego życia, zamiast tego skupi się na muzyce, jednak w 2011 r. policja zatrzymała ją za handel narkotykami. Odmawiając jej wyjścia za kaucją, sędzia powiedział, że „wie, że Pearson potrafi zmieniać swój wygląd, bo widział, jak robi to w serialu”.

Ulubiona postać Baracka Obamy

Postacią, która skradła najwięcej serc, jest Omar Little, który trudnił się rabowaniem przestępców. Jego cechami charakterystycznymi są długi, czarny płaszcz, obrzyn i blizna przecinająca twarz. To ostatnie to nie charakteryzacja, grający Omara Michael K. Williams nabawił się jej podczas bójki w barze, w dniu swoich 25. urodzin, gdy przeciwnik niespodziewanie sięgnął po brzytwę i przeciął mu twarz. To przekreśliło przyszłość aktora jako modela, którym powoli się stawał. Został mu taniec i role czarnych charakterów w serialach.

Tyle że w „The Wire”, jak się już rzekło, nikt nie jest do końca zły. Omar jest tego flagowym przykładem: z jednej strony złodziej i zabijaka, z drugiej wyoutowany gej z twardym kodeksem moralnym, który dba o swoich bliskich, a w niedzielę prowadzi babcię do kościoła. Barack Obama, wielki fan serialu, powiedział kiedyś, że Omar to jego ulubiona postać filmowa.