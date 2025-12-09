Przejdź do treści
Teatr

Zemsta skrzywdzonej

Recenzja spektaklu: „Salome”, reż. Mariusz Treliński

„Salome”, reż. Mariusz Treliński „Salome”, reż. Mariusz Treliński Kinga Karpati & Daniel Zarewicz
Po raz pierwszy wrocławski zespół operowy poprowadził Yaroslav Shemet, dzięki któremu muzyka płynęła pięknie, tak jak na to zasługuje.

Początkowo miało to być odświeżenie realizacji sprzed dekady, którą reżyser przedstawił najpierw w praskim Národním Divadle, a potem w warszawskiej Operze Narodowej. Jednak warunki we Wrocławiu są zupełnie inne, scena o wiele mniejsza (Boris Kudlička zmodyfikował scenografię), a i Treliński przez ten czas bardziej docenił dzieła Straussa i w większym stopniu dał wybrzmieć muzyce. Tytułową bohaterkę od początku widział jako ofiarę pedofilskich zachowań ze strony ojczyma, Heroda, a już w poprzedniej wersji oglądaliśmy zamiast tańca siedmiu zasłon – scenki z potwornej przeszłości Salome. 

Richard Strauss, Salome, reż. Mariusz Treliński, kier. muz. Yaroslav Shemet, Opera Wrocławska

Polityka 50.2025 (3544) z dnia 09.12.2025; Afisz. Premiery; s. 77
Oryginalny tytuł tekstu: "Zemsta skrzywdzonej"
Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
