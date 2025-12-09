Recenzja spektaklu: „Salome”, reż. Mariusz Treliński

Po raz pierwszy wrocławski zespół operowy poprowadził Yaroslav Shemet, dzięki któremu muzyka płynęła pięknie, tak jak na to zasługuje.

Początkowo miało to być odświeżenie realizacji sprzed dekady, którą reżyser przedstawił najpierw w praskim Národním Divadle, a potem w warszawskiej Operze Narodowej. Jednak warunki we Wrocławiu są zupełnie inne, scena o wiele mniejsza (Boris Kudlička zmodyfikował scenografię), a i Treliński przez ten czas bardziej docenił dzieła Straussa i w większym stopniu dał wybrzmieć muzyce. Tytułową bohaterkę od początku widział jako ofiarę pedofilskich zachowań ze strony ojczyma, Heroda, a już w poprzedniej wersji oglądaliśmy zamiast tańca siedmiu zasłon – scenki z potwornej przeszłości Salome.

Richard Strauss, Salome, reż. Mariusz Treliński, kier. muz. Yaroslav Shemet, Opera Wrocławska