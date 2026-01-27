Recenzja spektaklu: „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, reż. Lena Frankiewicz

Konwencja kryminału z nutą metafizyki. Malownicza, górska sceneria. I główna bohaterka: Janina Duszejko, dojrzała i pewna siebie.

Thriller ekologiczny noblistki, wydany z 2008 r., był już ekranizowany („Pokot” w reż. Agnieszki Holland), miał też kilka wersji teatralnych, a wkrótce doczeka się kolejnej – w Teatrze Narodowym, w reż. Ewy Platt. Co pociąga twórców w tej historii? Obrona praw zwierząt, która tu zyskuje formę – powiedzmy – ostateczną. Konwencja kryminału z nutą metafizyki. Malownicza, górska sceneria. I główna bohaterka: Janina Duszejko, dojrzała i pewna siebie, mimo lekceważenia, jakie kobietom w jej wieku okazuje (wciąż) społeczeństwo.

Olga Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych, reż. Lena Frankiewicz, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi