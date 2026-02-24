Przejdź do treści
Chłodny wieczór

Recenzja spektaklu: „Zaklinanie węży w gorące wieczory”, reż. Jan Jeliński

Brakuje wsparcia w postaci reżyserii wykraczającej poza najprostsze, bezpieczne i infantylne chwyty.

W dobrze przyjętym debiucie powieściowym sprzed czterech lat Małgorzata Żarów z poczuciem humoru i dystansem bawi się konwencjami literackimi i pokazuje erotykę z kobiecej perspektywy. Główna bohaterka, znana pod pseudonimem Violet Love, którego używa jako camgirl (internetowa seksworkerka), przemierza zasnutą dymem po tajemniczym wybuchu Warszawę w podartej sukni ślubnej z odpryskami złotej farby, spotykając po drodze rozmaite postacie. Jej spojrzenie na swoją pracę, na seks i na rzeczywistość bywa przewrotne, dużo tu sarkazmu, ale też (profesjonalnego) zrozumienia dla ludzkich pragnień, słabości, marzeń. Inteligentne poczucie humoru bohaterki, granej z charyzmą przez Helenę Urbańską, jest też jasnym punktem pozbawionego innych walorów spektaklu Jana Jelińskiego.

Zaklinanie węży w gorące wieczory, według Małgorzaty Żarów, reż. Jan Jeliński, Teatr Dramatyczny w Warszawie

Polityka 9.2026 (3553) z dnia 24.02.2026; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Chłodny wieczór"
Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
