Recenzja wystawy: „Mówię wam, tak wygląda wasze życie”

Susid jest malarzem arcypolskim, niekiedy melancholijnie zdystansowanym, niekiedy ożywionym tym, co maluje i o czym pisze.

Już tytuł tej okazałej, retrospektywnej wystawy sugeruje, że mamy do czynienia z jakąś formą świeckiego kazania. W porównaniu z mową z ambony brakuje tylko jednego elementu: chęci nawracania. Susid prześwietla nasze życie, ale na końcu zdaje się mówić, że możemy sobie z nim zrobić, co tylko chcemy. „Jako malarz jestem ofiarą otaczającego mnie zgiełku” – napisał. I ten zgiełk przenosi na obrazy. Opowiada w nich o polityce i sztuce, o seksie i religii, o obyczajach i historii, a także o zwykłym codziennym życiu. Przez lata wypracował sobie własny, niepodrabialny styl artystycznego zmagania się ze światem. To nieduże z reguły obrazki łączące tekst z malarskim tłem.

Paweł Susid, Mówię wam, tak wygląda wasze życie, Mazowieckie Centrum Sztuki Elektrownia w Radomiu, do 19 stycznia 2020 r.