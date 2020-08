Recenzja wystawy: „Metafizyczna zagadka sztuki klasycznej”

W ekspozycji znalazły się wyłącznie grafiki.

Wiadomość o tej wystawie ekscytowała i intrygowała. Ekscytowała, bo jej bohaterem jest jeden z najciekawszych artystów pierwszej połowy XX w., twórca intrygującego malarstwa metafizycznego, do dziś działającego na wyobraźnię kolejnych pokoleń miłośników sztuki. A intrygowała, bowiem zorganizowano ją nie w Warszawie czy Gdańsku, ale niewielkim (choć uroczo położonym) Żninie. Niestety, to, co najważniejsze, a co skutecznie ostudziło obie te emocje, przypomina aneks do bankowej umowy zapisany drobnymi literkami, nieco schowany przed widzem.

Giorgio de Chirico, Metafizyczna zagadka sztuki klasycznej, Muzeum Ziemi Pałuckiej, Żnin, do 30 września