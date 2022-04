Recenzja wystawy: „Retro Warszawa, Art Box Experience”

Tytuł wystawy odsyła nas w przeszłość, ale cała reszta pachnie nowością.

Tytuł wystawy odsyła nas w przeszłość, ale cała reszta pachnie nowością. Mamy bowiem do czynienia z całkiem nową w stolicy przestrzenią wystawienniczą usytuowaną w teoretycznie starej, ale od nowa pięknie wyszykowanej Fabryce Norblina. Nowy jest też zamysł ekspozycyjny: żadnych eksponatów, artefaktów czy gablot. Zamiast tego, na godziwej przestrzeni 800 m kw., kilkadziesiąt nowoczesnych projektorów, zintegrowane ruchome ekrany, precyzyjny system dźwiękowy, panoramiczne obrazy 360 st. Słowem: obraz i dźwięk, ze skromnymi wstawkami tekstu do czytania dla tych, którzy nie do końca ulegli cywilizacji obrazkowej.

Retro Warszawa, Art Box Experience, Fabryka Norblina, Warszawa, bezterminowo