Recenzja wystawy: „Przesilenie. Malarstwo Północy 1880–1910”

Bywają wystawy ważne, kontrowersyjne, przełomowe, imponujące itd. Ta jest – jakkolwiek staroświecko to zabrzmi – po prostu ładna.

Bywają wystawy ważne, kontrowersyjne, przełomowe, imponujące itd. Ta jest – jakkolwiek staroświecko to zabrzmi – po prostu ładna. Jeżeli jednak ktoś postara się wyjść poza czystą przyjemność kontemplowania barw, warsztatu malarskiego czy wysmakowanych kompozycji, to czeka na niego ciekawa opowieść o sztuce przełomu wieków. Ówcześni skandynawscy twórcy, bo to oni są bohaterami ekspozycji, znajdowali się w podobnej sytuacji co nasi rodzimi artyści. Z jednej strony podpatrywali nowinki ze światowej stolicy sztuki, czyli Paryża. Z drugiej jednak zatopieni byli w lokalności: surowej przyrodzie, fiordach i połowach ryb, mitach i ludowych obyczajach.

Przesilenie. Malarstwo Północy 1880–1910, Muzeum Narodowe w Warszawie, do 5 marca 2023 r.