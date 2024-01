Recenzja wystawy: „Sztuka widzenia. Nowosielski i inni”

Stołeczny Zamek Królewski coraz śmielej sięga po wystawy sztuki współczesnej i nowoczesnej. Oczywiście czyni to z właściwą sobie powagą, namaszczeniem, dystynkcją.

Stołeczny Zamek Królewski coraz śmielej sięga po wystawy sztuki współczesnej i nowoczesnej. Oczywiście czyni to z właściwą sobie powagą, namaszczeniem, dystynkcją. A ponieważ rok 2023 ogłoszono Rokiem Jerzego Nowosielskiego, to – rocznicowym rzutem na taśmę – on stał się głównym bohaterem otwartej w grudniu wystawy „Sztuka widzenia”. Mamy więc w stolicy równocześnie dwie prezentacje artysty. Pierwsza, w galerii Zachęta, jest słabiutka i chaotyczna. A ta zamkowa? Przede wszystkim pokazuje Nowosielskiego w szerszym polu sztuki polskiej drugiej połowy XX w. A to oznacza, że poza ciekawą reprezentacją prac artysty w ekspozycji znalazły się też dzieła praktycznie wszystkich najważniejszych polskich twórców owych czasów, co daje nam imponującą listę blisko 50 nazwisk.

Sztuka widzenia. Nowosielski i inni, Zamek Królewski w Warszawie, do 29 lutego