Recenzja wystawy: „Transformacje. Nowoczesność w III RP”

Koniec wieńczy dzieło. Od 2021 r. Muzeum Narodowe w Krakowie realizowało ambitny projekt „4 x nowoczesność”, opowiadający o przemianach polskiej sztuki od czasów międzywojnia do dziś. Ostatnia wystawa tego cyklu przygląda się estetyce w Polsce po 1989 r. Czasy uporządkowano – rzec by można – brawurowo, bez bawienia się w niuanse. A zatem lata 90. to czas postmodernizmu, kolejna dekada – neomodernizmu, lata ostatnie uznano zaś za czas zróżnicowania artystycznej sceny, w której jest miejsce na wszystko: powroty do historii, lokalność, partycypację, szukanie odrębności itd. I na uzasadnienie tej tezy wytoczono kilkaset obiektów muzealnych, które prowadzą nas, bardzo ładnie uporządkowane, przez te burzliwe czasy. Docenić należy ambicję kuratorów, by do sprawy podejść holistycznie.

Transformacje. Nowoczesność w III RP, Muzeum Narodowe w Krakowie, do 18 maja