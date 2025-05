Recenzja wystawy: „Gościnności”

Gość w dom to nie zawsze „Bóg w dom”. Choć ze wzruszeniem szykujemy na Wigilię dodatkowe nakrycie dla nieznajomego wędrowca, to w praktyce z tą otwartością bywało i bywa różnie.

Gość w dom to nie zawsze „Bóg w dom”. Choć ze wzruszeniem szykujemy na Wigilię dodatkowe nakrycie dla nieznajomego wędrowca, to w praktyce z tą otwartością bywało i bywa różnie. Twórcy gdańskiej wystawy podchodzą do tematu bardzo szeroko. Punktem wyjścia stała się sytuacja, która dotyczy samego miasta – wymiana mieszkańców po 1945 r. (ciekawe fotografie z epoki). Kolejne zgromadzone obiekty, wśród których przeważają artystyczne instalacje i video-art, nawigują między indywidualnym odruchem serca a aktem politycznym, gdy gościnność jest dekretowana przez władze. Między gościnnością szczerą a gościnnością na pokaz i wymuszoną.

Gościnności, wystawa zbiorowa, NOMUS, Gdańsk, do 29 marca 2026