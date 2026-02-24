Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Piotr Sarzyński
Piotr Sarzyński
24 lutego 2026
Wystawy

Z Norwidem na sztandarze

Recenzja wystawy: „Młodopolska Grupa Pięciu. Zapomniani buntownicy”

24 lutego 2026
„Młodopolska Grupa Pięciu. Zapomniani buntownicy” , Muzeum Narodowe w Krakowie. „Młodopolska Grupa Pięciu. Zapomniani buntownicy” , Muzeum Narodowe w Krakowie. Natalia Gąsowska / Muzeum Narodowe w Krakowie
Ogląda się to świetnie, a wiele mniej znanych prac zaskakuje najwyższą jakością młodopolskich uniesień.

Wystawa z gatunku tych, kiedy pomysł leży na ulicy i wystarczy się pochylić. Niestety przez ponad sto lat nikt tego nie zrobił, a teraz ekspozycja budzi niemałą sensację. Chodzi bowiem o Grupę Pięciu, która na początku XX w. działała przez niespełna dwa i pół roku, po czym poszła w zapomnienie. Z dzisiejszej perspektywy jeden z jej członków to wielka gwiazda. Mowa o zmarłym niedługo po rozpadzie formacji Witoldzie Wojtkiewiczu. Na rynku sztuki świetnie znany jest także drugi z uczestników, Wlastimil Hofman. Ten dla odmiany żył bardzo długo, choć po genialnym początku kariery obniżał loty. Grupę uzupełniało trzech niedocenionych malarzy: Mieczysław Jakimowicz, Jan Rembowski i Leopold Gottlieb (najmłodszy brat dużo bardziej znanego Maurycego).

Młodopolska Grupa Pięciu. Zapomniani buntownicy, Muzeum Narodowe w Krakowie, do 5 lipca

Polityka 9.2026 (3553) z dnia 24.02.2026; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Z Norwidem na sztandarze"
Piotr Sarzyński

Piotr Sarzyński

Z wykształcenia socjolog. W „Polityce” od 1986 r. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie popularyzacją sztuki, architekturą i designem. W latach 1988–96 współautor i prowadzący liczne programy w TVP (m.in. „Studio Otwarte”, „Kawa czy herbata?”). Autor pięciu książek, m.in. „Przewodnika po rynku malarstwa” i „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko”.
Reklama