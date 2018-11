Marcin Piątek Zakończona kariera Agnieszki Radwańskiej Isia doszła do finału Zakończoną właśnie karierę 29-letniej Agnieszki Radwańskiej, polskiej tenisistki wszech czasów, kwituje się stwierdzeniem: zdarzały się torty, zabrakło wisienki.

Mark Blinch/The Canadian Press/AP/EAST NEWS Agnieszka Radwańska w meczu z Coco Vandeweghe, Rogers Cup Toronto 2017 Szpilki? Wśród zgromadzonych na imprezie promocyjnej producenta zegarków, reklamowanych przez Agnieszkę Radwańską, maluje się zdziwienie. Od dawna wiadomo, że tenisistka ma przewlekłe problemy ze stopami – raz boli jedna, raz druga. Ból nie pozwala jej rozwinąć skrzydeł na kortach, czasami nawet wycofuje się z turniejów. No ale skoro założyła szpilki, to chyba nie jest aż tak źle? Zdziwienie kibiców nie uchodzi uwadze Agnieszki. Tłumaczy, że rodzaj obuwia jest bez znaczenia; ból nie ustępuje bez względu na to, co założy.

Szpilki? Wśród zgromadzonych na imprezie promocyjnej producenta zegarków, reklamowanych przez Agnieszkę Radwańską, maluje się zdziwienie. Od dawna wiadomo, że tenisistka ma przewlekłe problemy ze stopami – raz boli jedna, raz druga. Ból nie pozwala jej rozwinąć skrzydeł na kortach, czasami nawet wycofuje się z turniejów. No ale skoro założyła szpilki, to chyba nie jest aż tak źle? Zdziwienie kibiców nie uchodzi uwadze Agnieszki. Tłumaczy, że rodzaj obuwia jest bez znaczenia; ból nie ustępuje bez względu na to, co założy. Palce puchną, wdają się stany zapalne, w nocy budzą ją skurcze. Lekarze są bezradni. Nie pomagają zastrzyki z kortyzolu ani z osocza. Niektórzy doradzają operację, ale bez gwarancji sukcesu. Agnieszka dodaje coś jeszcze o wypaleniu i permanentnym zmęczeniu, utracie radości z gry, nienadążaniu za młodymi, głodnymi zwycięstw rywalkami. Jak to mawiają w rodzinnym Krakowie Radwańskiej: kaplica. Robi się smutno, a impreza dla sponsora to nie najlepszy moment na ogłaszanie złych wiadomości. Radwańska odczekuje jeszcze dwa tygodnie i w połowie listopada publikuje w mediach społecznościowych wpis, który jest jej pożegnaniem z zawodowym tenisem. Polska na tenisowej mapie nie znaczy nic Nie ma drugiego sportu indywidualnego tak bardzo rozpalającego wyobraźnię, jak tenis ziemny. Zaistnieć na wielkich tenisowych scenach to znaczy zdobyć prestiż, uznanie i pieniądze. Wygrać wielkoszlemowy turniej: przejść do historii i otworzyć drzwi do skarbca – dzięki premiom i kontraktom reklamowym. Dlatego chętnych są dziesiątki tysięcy. Wychowanie tenisisty jest mozolne i kosztowne. Potrzebne jest know-how, zaplecze infrastrukturalne, góra pieniędzy na opłacenie kortów, sprzętu, trenerów, podróży. Panuje przekonanie, że tenis jest rozrywką zarezerwowaną dla krajów wysoko rozwiniętych. Polski epizod z Wojciechem Fibakiem wydaje się raczej nie do powtórzenia. Wprawdzie po sąsiedzku, w Czechach, seryjnie produkuje się świetnych graczy, ale tam jest akademia w Prościejowie. Na Bałkanach też co rusz wysypują się tenisowe perełki, ale to oprócz solidnego szkoleniowego zaplecza efekt tamtejszej determinacji, na przekór niedawnym wojennym traumom. Polska na tenisowej mapie nie znaczy nic. Agnieszka Radwańska, o której zrobiło się głośno dzięki zwycięstwom w juniorskich turniejach: Wimbledonie i French Open, wydawała się meteorem. Bo przykładów nieprzekładalności sukcesów juniorskich na te w dorosłym tenisie jest bez liku. Na szczęście dla Agnieszki rozkwit jej kariery zbiegł się z mecenatem, jaki nad najzdolniejszymi w polskim tenisie rozpostarł Ryszard Krauze. W połowie ubiegłego dziesięciolecia firmy gdyńskiego biznesmena były w rozkwicie, do tenisa ma słabość, po cichu marzył o tym, że karierę zrobi jego córka Monika. Pieniądze Krauzego Radwańska otrzymała w samą porę, bo rodzinna manufaktura, którą dowodził tata Robert, coraz cieniej przędła. Mówi się, że dopóki firma Krauzego, Prokom, nie wycofała się z tenisa w 2010 r., Agnieszka zarobiła na umowach sponsorskich prawie dwa miliony dolarów. A umowy były tak skonstruowane, że im lepiej grała, tym więcej sponsor jej wypłacał. Grała naprawdę dobrze – rok 2006, mając niespełna 18 lat, skończyła na 61. miejscu rankingu WTA. Dwa lata później była już w pierwszej dziesiątce. Z ojcem Robertem, przysposabiającym do zawodowego tenisa Agnieszkę i jej młodszą siostrę Ulę, łączyła ją szorstka miłość. Jak powie w jednym z wywiadów – nie było przytulania, tylko pokorne realizowanie wizji ojca, który marzył o doprowadzeniu córek, a zwłaszcza dużo bardziej utalentowanej Agnieszki, na tenisowy szczyt, na dopisanie dalszego ciągu do juniorskich tytułów w Wimbledonie i French Open. Radwański jest wymagający i nieskory do pochwał – co w końcu zaczęło Agnieszce przeszkadzać. Na Roland Garros w 2010 r. nerwy puściły jej na korcie, w meczu drugiej rundy z dużo niżej od Radwańskiej notowaną Jarosławą Szwedową. Ojciec był na trybunach, głośno komentował nieudane zagrania córki oraz liczył jej kolejne niewymuszone błędy. Agnieszka w końcu miała dość, krzyknęła do niego: „sp…j!”. Publiczność zamarła. Radwański bagatelizował potem incydent w wywiadach, tłumacząc, że chciał tylko sprowokować córkę do lepszej gry. Rok później, na tym samym turnieju, Agnieszka odpadła w meczu o ćwierćfinał z Marią Szarapową. Spotkanie miało zacięty przebieg, zwłaszcza w pierwszym secie Radwańska była o włos od zwycięstwa. Ojciec znów narzekał publicznie, że gdyby w decydujących momentach Agnieszka zaryzykowała, nie grała zbyt asekuracyjnie, to miałaby Szarapową na widelcu. Tenisistka się odcinała, że przywykła do wiecznego niezadowolenia ojca i że jemu nigdy nie sposób dogodzić. Rzuciła jeszcze, że wprawdzie ojca zmienić nie może, ale trenera – jak najbardziej. Z ojcem w roli trenera Radwańska wytrzymała jeszcze kilka miesięcy. Już jako zawodniczka ze światowej czołówki, z kilkoma ważnymi turniejowymi zwycięstwami, przeszła pod kuratelę Tomasza Wiktorowskiego, trenera narodowej kobiecej reprezentacji. Właściwie z marszu osiągnęli pierwszy – i jak się okazuje jedyny – wielkoszlemowy finał. W lipcu 2012 r. Radwańska grała o zwycięstwo w Wimbledonie z Sereną Williams, ale przegrała w trzech setach. Wydawało się, że Wiktorowski będzie tą osobą, która zdoła obudzić w Radwańskiej wiarę, że w spotkaniach z przedstawicielkami tzw. szkoły bum-bum, niezmordowanych w bieganiu po korcie i przebijających piłki z dużą mocą, nie stoi na straconej pozycji. Eksperci prorokowali, że ze swoim talentem Radwańska prędzej czy później wygra turniej Wielkiego Szlema. Zwłaszcza że nawet w ścisłej czołówce wiele jest zawodniczek opierających swą grę przede wszystkim na monotonnym przebijaniu piłki – byle mocniej. Innego pomysłu na grę nie mają, w przeciwieństwie do Radwańskiej, która, jeśli chodzi o technikę, potrafiła właściwie wszystko, nie bała się na kortach improwizować. Panowało przekonanie, że uwolnienie się od toksycznego wpływu ojca wyszło Agnieszce na dobre. Pod pieczą Wiktorowskiego zadomowiła się w czołówce, miała żelazne miejsce w pierwszej piątce rankingu. Ale przełom – jednoznacznie rozumiany jako triumf w Wielkim Szlemie – nie nadszedł. Największa szansa uciekła w półfinale Wimbledonu w roku 2013, kiedy nie dała rady dużo niżej od siebie notowanej Niemce polskiego pochodzenia Sabine Lisicki. Tymczasem w finale czekała Francuzka Marion Bartoli, która na sam dźwięk nazwiska „Radwańska” dostawała paraliżu – przegrała z Polką każde z siedmiu spotkań, jakie rozegrały. W momentach takich niespodziewanych porażek – a było ich w karierze Radwańskiej zdecydowanie więcej niż nieoczekiwanych zwycięstw – zawsze mogła „liczyć” na ojca. Robert Radwański chętnie wypowiadał się publicznie na temat powodów porażek córki. Podważał kompetencje Wiktorowskiego, mówiąc, że z innym trenerem Agnieszka już dawno byłaby numerem 1 rankingu. Sukcesy, choćby zwycięstwo w kończącym sezon 2015 turnieju mistrzyń, doceniał, ale cierpko. Przemycał aluzje, że Agnieszka wdała się w układ, w którym bardziej od jej sportowego rozwoju liczy się kasa, jaką trener zarabiał, eksponując przed kamerami logo sponsora. Wiktorowski jednak na zaczepki nie odpowiadał. Niedosyt wyników Im większy był niedosyt z wyników Radwańskiej, tym więcej publicznego gdybania. A gdyby tak popracowała nad siłą serwisu? Albo returnów? Dlaczego zdarzają jej się przestoje, chwile dekoncentracji? Albo ta fatalna mowa ciała – dlaczego w ciężkich chwilach na korcie nie zaciska zębów, tylko irytuje gestami, z których biją zniechęcenie oraz bezradność? Z czego wynika to, że rozbudza nadzieje, wygrywając z niewygodnymi rywalkami, by potem przegrać, gdy wychodzi na kort jako faworytka? Czy to obezwładniająca presja? Gdyby nie bała się zaryzykować, może wyjechać z Polski, zmienić trenera? Przecież nie miałaby problemów, by znaleźć fachowca z wyższej półki? Sztab Radwańskiej odpowiedział częściowo na ten ostatni postulat jesienią 2014 r., zatrud

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.