Marcin Piątek Od Janowicza do Hurkacza Na biegunach Hubertowi Hurkaczowi wróży się w tenisie wielką przyszłość. Czy również dlatego, że jest emocjonalnym przeciwieństwem Jerzego Janowicza?

Li Ying/Xinhua/EAST NEWS Hubert Hurkacz Pierwsze wrażenie: Hurkacz wyszedł spod tej samej tenisowej sztancy co Janowicz. Obaj około dwumetrowi, mocno serwujący, nad wyraz – biorąc pod uwagę swoje parametry fizyczne – na korcie sprawni, pochodzący z domów o sportowych tradycjach, silnie związani z rodzicami, fanatycznie zaangażowanymi w ich tenisowe życie. Nawet pierwszy sukces na poważnym zawodowym turnieju, wywołujący nie tylko środowiskowy rezonans, przyszedł do nich w tym samym momencie – gdy mieli po 22 lata. Tylko że Janowicz, dziś już zbliżający się do trzydziestki, zniknął z radarów.

Rafał Chrzanowski, szef wyszkolenia Polskiego Związku Tenisowego, uważa samonarzucające się analogie za zbyt łatwe. – Hubert dojrzewał wolniej, nie miał spektakularnych sukcesów, ale sukcesywnie piął się w górę. Jurek był w finałach juniorskich turniejów wielkoszlemowych, wiązano z nim wielkie nadzieje, co na pewno spotęgowało oczekiwania oraz presję, którą zresztą sam sobie narzucał. Szymanik: – Hubert chowa emocje. To cichy, skromny, sympatyczny, inteligentny młody człowiek. No i, za sprawą rodziców, bardzo kulturalny, a w tym światku to nie jest częste zjawisko. Jurek pod względem emocjonalnym jest na drugim biegunie. Chrzanowski: – Jurek nigdy nie miał kompleksów. Na wielkoszlemowych turniejach nie kłaniał się w szatni gwiazdom. Gdy był w półfinale Wimbledonu, taki sposób bycia poczytywano za zaletę. Teraz, gdy jego kariera stoi pod znakiem zapytania, mówi się, że zaszkodził mu wybuchowy temperament. Ale to przecież dwie strony tego samego charakteru. Tenisowe geny O Hubercie Hurkaczu mówi się, że dorastał do zawodowego tenisa w cieplarnianych warunkach, co jest głównie zasługą jego mamy Zofii. – Nie da o nim powiedzieć złego słowa. Nigdy nie słyszałem, bo go skrytykowała, i jest bardzo wyczulona, gdy robią to inni. Nawet jak Hubert słabiej zagra, Zosia zawsze go przytula i mówi: synek, walczyłeś, było super, to doświadczenie jeszcze się przyda – opowiada Szymanik. Po mamie Hubert odziedziczył tenisowe geny – swego czasu grała na niezłym, jak na polską rzeczywistość, poziomie. Występująca pod panieńskim nazwiskiem Maliszewska była w cieniu brata Tomasza, który jako czołowy krajowy deblista i mistrz Polski miał miejsce w drużynie narodowej rywalizującej w Pucharze Davisa. Ojciec Huberta, Krzysztof, grał w koszykówkę, więc jeśli chodzi o dobre sportowe wzorce, dom Hurkaczów znajdował się grubo powyżej średniej krajowej. Dobre było też miejsce. Polska nie jest tenisowym rajem, ale są enklawy ze sprzyjającym klimatem, m.in. Wrocław, rodzinne miasto Hurkacza. Działa tam Krzycki Klub Tenisowy, skąd na szersze wody wypłynęli m.in. Łukasz Kubot i Michał Przysiężny, i dokąd Hubert wraca, jeśli tylko napięty kalendarz pozwala mu wpaść do domu. Atutem Wrocławia jest również bliskość Czech, gdzie tenis stoi na dużo wyższym niż w Polsce poziomie. Hubert niemal w każdy weekend był przez rodziców wożony do Jablonca i Tanvaldu, gdzie się ogrywał, a przy okazji przesiąkał tamtejszą tenisową kulturą, z wpisanym w nią stoicyzmem po każdym juniorskim sukcesie, interpretowanym jako miły dodatek do sportowej zabawy dziecka. A nie, jak to często bywa w Polsce – jako żywy dowód świetlanej przyszłości w dorosłej grze. Stworzenie w polskich warunkach profesjonalnego teamu stało się według planistów kariery Hurkacza zadaniem numer jeden. Potrzebny był szkoleniowiec absolutnie mu oddany, co nie jest w Polsce proste, gdyż nawet topowi trenerzy dorabiają do profesjonalnego treningu prywatnymi lekcjami. Wybór padł na Filipa Kańczułę, niespełnionego zawodowca, który w poszukiwaniu nowego impulsu do swojej kariery wyjechał na studia do Stanów Zjednoczonych. Plan się nie powiódł, ale zapału do tenisa nie stracił – po powrocie do Wrocławia pracował jako trener, przetłumaczył też biografię Pete’a Samprasa. – W zatrudnieniu go na pełen etat pomogły pieniądze z fundacji KGHM, które udało się dla Huberta załatwić – mówi osoba z wrocławskiego środowiska tenisowego. – Filip był do dyspozycji Huberta na każde skinienie. Ale po paru latach Zosia uznała, że Hubertowi, mającemu wówczas 17 lat, potrzebny jest ktoś, kto pracował z zawodowymi tenisistami. Wybór padł na Alka Charpantidisa, który jako junior w latach 90. lał wszystkich, jak chciał, ale miał strasznego ojca, potrafiącego zwymyślać go przy ludziach po porażce. W końcu Alek zniechęcił się do gry. Współpraca z Charpantidisem to był następny krok naprzód, ale mniej więcej po dwóch latach doszło do rozstania. Kolejny wrocławski szkoleniowiec Paweł Stadniczenko też był wynajęty na jakiś czas, dopóki w rodzinnym gronie nie zapadła decyzja, by sięgnąć po fachowców z zagranicy. – To nie jest łatwe: zerwać współpracę, gdy teoretycznie wszystko układa się dobrze: są sukcesy, awanse w rankingu. Trzeba być asertywnym, a Hubert, choć sprawia wrażenie przesympatycznego faceta, który nigdy nikogo by nie uraził, potrafi podjąć trudne decyzje – uważa Chrzanowski. Konieczna była przeprowadzka do USA i pojawił się dylemat: czy na pewno Huberta na to stać? Radosław Szymanik umówił rodziców na spotkanie z Andrzejem Kępińskim, biznesmenem polskiego pochodzenia, który w Kanadzie przyglądał się tamtejszemu patentowi na tenisowy sukces: inwestowaniu w dzieci imigrantów. – Andrzej ucieszył się, że może pomóc. Był pomysł, by stał się kimś w rodzaju sponsora Huberta, dzięki czemu mógłby on zamieszkać na Florydzie, wynająć trenera. Ale akurat zbiegło się to z pierwszymi zauważalnymi sukcesami Huberta, z którymi wiązały się też poważne premie. Usamodzielnił się finansowo, a rolą Andrzeja jest poszukiwanie sponsorów – opowiada Szymanik. Hurkacz jako nośnik reklamowy jest wciąż do wzięcia. Dopiero niedawno podpisał kontrakt z dostawcą strojów – firmą Yonex. Gdyby wstrzymał się kilka miesięcy, stawka poszybowałaby w górę. Ale i tak kolejka sponsorów jest kwestią czasu. Jako składniki pierwszych sukcesów Hurkacza wymienia się te najbardziej oczywiste: jakość gry (interpretowaną w jego przypadku jako wszechstronność, mnogość wariantów w zanadrzu), profesjonalizm (– Jeśli trening jest na godz. 10, to Hubi jest na korcie o 9.30. A znam mnóstwo tenisistów, którzy przychodzą o 10.10 w rozwiązanych butach – mówi osoba z wrocławskiego środowiska), odpowiednią dietę (słynne lokalnie placki Hubiego na bazie płatków owsianych, bananów i suszonych owoców to dzieło mamy Zosi), a także świetne przygotowanie fizyczne, za co w teamie Hurkacza odpowiada Przemysław Piotrowicz, człowiek mający obsesję atletycznej doskonałości. Kilka lat temu, gdy Roger Federer zaprosił do wspólnych treningów Michała Przysiężnego, Piotrowicz pojechał razem z nim i skrzętnie notował, na czym opiera się know-how kuchni Federera. Otwartość na ludzi i ich rady, wdzięczność za otrzymaną pomoc, oparty na wzajemnym zaufaniu podział ról w teamie Hurkacza – to wszystko wymienia

