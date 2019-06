Mecz wygrany. Wymęczone trzy punkty polskiej reprezentacji

Futbolowa reprezentacja Polski uporała się w Skopje z Macedonią Północną 1:0. To był trzeci mecz w eliminacjach do Euro 2020. Trzeci zwycięski.

„Męczyliśmy się sami ze sobą” – tak ocenił grę polskiej drużyny jej kapitan Robert Lewandowski. Od pewnego czasu warto słuchać, co ma do powiedzenia nasz najlepszy gracz. Świetnie, że do naszej bramki nie wpadła jeszcze żadna piłka, ale to za mało jak na zespół z ambicjami znacznie przekraczającymi awans do finałów mistrzostw Europy. Lewandowski zasugerował, że taktyka powinna pozwalać na stwarzanie dogodnych okazji dla zawodników, którzy potrafiliby je wykorzystać. To oznacza, że taktyka na to nie pozwalała. Taki był mniej więcej sens wypowiedzi kapitana, który użerał się z macedońskimi obrońcami przez cały mecz i niewiele z tego wynikało.

Pomeczowa wypowiedź kapitana nie zabrzmiała jak komplement dla trenera Jerzego Brzęczka, który co prawda „na dzień dzisiejszy” widzi mankamenty w grze, ale stale podkreśla wartość wygranych i prowadzenia w tabeli naszej grupy.

Dużo rzeźby na boisku

W piątek wieczorem od pierwszego gwizdnięcia sędziego Brzęczek miotał się po prostokącie, w którym może się poruszać. Pokrzykiwał i gestykulował, jakby spóźnił się na odprawę do szatni i próbował nadgonić stracony czas. Na jego tle macedoński trener to siła spokoju.

Kamil Glik sięgnął po określenie ze świata sztuki i ocenił, że na boisku było „dużo rzeźby”. Święte słowa. Można nawet powiedzieć, że była sama rzeźba. Nawet gol nie był dziełem najwyższych lotów. Machało nogami trzech artystów, ale po dłuższej analizie okazało się, że dwóch z nich kopało powietrze, a tylko Krzysztof Piątek (po chwili od wejścia na boisko) trafił. Nieczysto, ale skutecznie.

Jakoś się udało

Owszem, Macedonia (od bardzo niedawna) Północna miała wielką ochotę sprawić niespodziankę. Gdyby w pierwszych minutach udało im się pokonać Łukasza Fabiańskiego, do czego niewiele zabrakło, to faktycznie Polacy mogliby nie cieszyć się z trzech punktów. Później Macedończycy też długimi momentami oblegali i krążyli wokół polskiego pola karnego. Nie było momentu, żeby można było poczuć, że ekipa Brzęczka to faceci, którzy pewnie mają swoje problemy, ale tak w ogóle to przerastają o klasę gospodarzy.

No dobrze, z Macedonią jakoś się udało. Teraz czas na Izrael, który łatwo strzelił trzy gole Łotwie i ma tylko dwa punkty straty do Polski. Mecz odbędzie w poniedziałek na Stadionie Narodowym.

