Czas na filmy w pionie

Pionowe wideo oglądane na komórce, chociaż wypełnia cały ekran, paradoksalnie jest tylko małym okienkiem na tle rzeczywistości. Dla młodych osób, od początku podłączonych do nieskończonych strumieni treści, przyzwyczajonych, by konsumować je w trybie multitaskingu, robiąc kilka rzeczy naraz, to naturalne rozwiązanie.

Westend61 / Getty Images