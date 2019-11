Zanim pojawił się Joker, był joker – ten dobry, karciany

„Joker” Todda Phillipsa przejdzie do historii kina. Ale zapomina się, że gdyby nie joker karciany, ten narysowany w komiksach i prezentowany na ekranie nie mógłby się narodzić. On także ma bogatą historię.

Kartę jokera, niemającą konkretnej wartości i koloru, wykorzystywano zastępczo. Kiedyś nie było na niej rysunku, bo traktowano ją jako rezerwową w razie zagubienia czy zniszczenia którejkolwiek innej. Z czasem joker zyskał wyższy status. Jest niezbędny w remiku (odmianie remi bridge), kanaście (funkcje jokera mogą pełnić także dwójki), w niektórych rodzajach pokera. Skomplikowaną pozycję ma w amerykańskiej odmianie kierek (tzw. kierki jokerowe). Istnieje także pasjans jokerowy. Co ciekawe, w mało znanej grze Hasenpfeffer pochodzenia niemieckiego joker jest samodzielną kartą, i to o najwyższej wartości.

Sporo ich łączy. Obaj nie mają numeru, bywają błaznami, choć Głupiec prezentowany jest także jako żebrak – wędrowiec, romantyczny młodzieniec, wolny duch. Trzyma trzos często rozsypujących się pieniędzy albo je rozrzuca. Niedbały stosunek do pieniędzy symbolizuje bagatelizowanie dóbr doczesnych. Niefrasobliwość i niedojrzałość, połączone z wiarą w intuicję i otwartość, są wpisane w tę postać. Niekiedy Głupcowi towarzyszy pies, tańczący u stóp lub szarpiący za nogawkę. Uosabiający niepewność, strach przed nieznanym, zwierzęce żądze, ale i radość z nadchodzących przygód. U boku jokera pies nie pojawia się zbyt często, a jeśli jest, to jego pan się z nim bawi. Towarzyszem jego figli bywa też małpka.

Podobnie jak „Mroczny Rycerz” z 2008 r. „Joker” Todda Phillipsa przejdzie do historii kina. Warto przypomnieć, że adaptowanie komiksów zaczęło się 30 lat temu od „Batmana” Tima Burtona. Obok tytułowej postaci kluczową rolę odegrał w nim złowieszczy żartowniś – a w tej roli niezapomniany Jack Nicholson. Zapomina się zarazem, że Joker to więcej niż szalony morderca z komiksowym rodowodem.

Joke i jeu. Czyli żart

Słowo „joker” ma korzenie w łacinie, pochodzi od iocus, co oznacza „żart”. Wyraz wszedł do innych języków, stąd francuskie jeu, hiszpańskie juego, portugalskie jogo, włoskie gioco, no i angielskie – joke.

Figura narodziła się w USA ok. 1850 r. Pierwszego jokera producent kart Samuel Hart dołączył do gry London Club Pack w 1857 r. Na starym kontynencie upowszechnił się ok. 1880 r. W Belgii – przodującej w produkcji kart – pojawił się po raz pierwszy 14 czerwca 1882 r. w firmie Mesmaekers jako little joker – mały joker. W Anglii przez dłuższy czas nazywany był jesterem, czyli błaznem królewskim, zaś w USA dostał miano best bower. W Niemczech, Francji i Austrii obdarzano go przymiotnikiem jolly (wesoły, szczęśliwy).

Odkąd dołożono do talii pierwszego jokera, pojawia się w niej niemal zawsze (zazwyczaj w dwóch wariantach: jest czarny i czerwony). Mowa o talii systemu francuskiego z 52 kartami, czterema kolorami i czterema figurami. W użyciu są też m.in. zanikające systemy hiszpański, włoski (z jokerami) i niemiecki, popularny na Śląsku i Kaszubach w Polsce, gdzie służy do gry w skata (bez jokerów). Nie znajdziemy jokera w mniejszych taliach francuskich: 24-kartowych do dziewiątek i 36-kartowych do siódemek. Ani na kartach zamawianych przez kasyna. Ciekawostką są niektóre talie belgijskie, gdy na 36 kart przypada... 20 jokerów. Ze względu na szczególne zainteresowanie jokerami karty są produkowane i sprzedawane także osobno.

Joker jest niepowtarzalny

Na stronie Tarocista.com czytamy: „Joker bywa kartą bardzo żartobliwą, o wiele bardziej kolorową niż inne karty. Są talie, w których jokery niosą specjalne przesłanie. Przy rysowaniu jokera artysta może pozwolić sobie na o wiele więcej niż w przypadku pozostałych kart. Joker powinien, a według wielu wydawców kart nawet musi być absolutnie niepowtarzalny”.

I tak jest od dawna. Zresztą skoro na kartach może pojawić się wszystko, to na „szalonej” – tym bardziej. Na jokerach znajdziemy więc m.in. samochody, samoloty, znanych ludzi, zwłaszcza polityków, aktorów i sportowców (a często ich karykatury), postacie z kreskówek, zwierzęta, rośliny, owoce, malarstwo, „widoczki”, roznegliżowane panie. Czasem pojawia się postać nawiązująca do tradycyjnego jokera, ale jako kobieta, pijaczek, żołnierz, aniołek, dziecko, św. Mikołaj, czarodziej itd. Jako joker nie zaistniał jeden z najsłynniejszych błaznów w historii – Stańczyk.

Jokery zwykle nie są rysowane w „lustrzanym” odbiciu, tak jak pozostałe postacie (brzmi jak echo tarota z postaciami prezentowanymi w całości). Ale w poszukiwaniu nowych pomysłów stworzono i takie. Moją uwagę zwróciły znalezione w internecie: joker w masce gazowej, bezgłowy, za to żonglujący czaszkami, Kapelusznik z „Alicji w Krainie Czarów” (na karcie z zaokrąglonymi rogami) czy disnejowskie, głównie z Goofym.

Joker daje artystom duże pole do popisu. Ciągle pojawiają się nowe pomysły, co wynika także z rozwoju technologii. Powstały talie m.in. metalowe, nierdzewne, w całości czarne, a mimo to czytelne, minimalistyczne, drewniane, świecące w ciemnościach, pozłacane albo częściowo przezroczyste (da się przez nie patrzeć, ale przeciwnik nie widzi, czym dysponujemy).

Kolekcjonerzy jokerów i rekordziści

Krakuska Małgorzata Praszałowicz jest zapaloną brydżystką i entuzjastką jokerów. Zwłaszcza że są często pogardzane, nieużywane w najpowszechniejszych grach karcianych: pokerze i właśnie brydżu. – Zawsze pasjonowały mnie karty, a w dzieciństwie były jedną z niewielu rozrywek. Do jokera miałam szczególny stosunek, bo w trakcie gry najbardziej go wyczekiwano. Pewnego dnia, w okresie licealnym, zwróciłam uwagę na jokera-turonia i tak się zaczęło. Kolekcja zaczęła rosnąć, choć zbierałam z przerwami.

W rankingu rodzimych kolekcjonerów jokerów pani Małgorzata jest w czołówce. Ma ich 19 tys. „Wicekrólem” jest łodzianin Remigiusz Rudkowski ze zbiorem mniejszym o ok. 400 szt. (15 lat temu z jego inicjatywy powstał Klub Kolekcjonerów Kart i Jokerów). Trzecie miejsce (ok. 17 500 kart) zajmują ex aequo prof. AGH Aleksander Wodyński, Andrzej Podgórski z Warszawy i tarnowianin Ryszard Jarmuła.

Pani Małgorzata jest jedyną kobietą w tym gronie. Pasję zawdzięcza zaś Janowi Buczkowi, nieżyjącemu już kolekcjonerowi i miłośnikowi kart, wieloletniemu dyrektorowi krakowskiej fabryki Trefl (przedwojennej filii słynnej wiedeńskiej firmy Piatnik). – Pierwszy raz spotkałam go jakieś 40 lat temu. Wtedy zbierałam metodą „męczenia” różnych ludzi. Pan Buczek pochwalił mój zbiór jako pokaźny jak na tak skromne środki i dał mi ok. 70 kart. W jednej chwili miałam ich dwa razy więcej.

Dzięki Buczkowi poznała Ryszarda Jarmułę. – Odwiedzał mnie, pytał, czy mam coś nowego, a ja ze wstydem przyznawałam, że nie. Zaczęłam pisać do producentów, ale przede wszystkim szukać kontaktów za granicą, zwłaszcza na Zachodzie, gdzie popularne jest zbieranie jokerów, ale i całych talii.