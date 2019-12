„Alternatywka” Młodzieżowym Słowem Roku. „Jesieniara” na drugim miejscu

Czym, a właściwie kim jest „alternatywka”, tego młodym tłumaczyć nie trzeba. Za to starszym mogli rzucić się w oczy inni kandydaci do zwycięstwa w plebiscycie: nośna w tym sezonie „jesieniara” i „boomer”.

W cieniu dyskusji o feminatywach Młodzieżowym Słowem Roku został rzeczownik określający głównie młode kobiety: alternatywka. Czyli „dziewczyna o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach”. Miejski słownik slangu i mowy potocznej podaje co prawda neutralnie, że to każda osoba, która słucha alternatywnej muzyki i tak też się nosi, nie bacząc na ogólne trendy i mody. Ale żeńska końcówka, szerszy kontekst i jedna z patronek tego stylu, popularna wokalistka Billie Eilish, widocznie sprawiają, że więcej jest wśród alternatywek właśnie dziewcząt. Język jest zresztą żywy i zdążył się już dorobić męskich odpowiedników, jak „alternatyw” czy „alternator”.

Alternatywka nie dla incela

Nastoletnia Eilish epatuje smutkiem w muzyce, tekstach i klipach, co dobrze oddaje charakter samej alternatywki: nieco melancholijnej, stroniącej od towarzystwa, niestroniącej za to od piercingu, tatuaży i mrocznego makijażu. W sieci można znaleźć wytyczne, jak nią zostać. Użytkownik Bananowy Joe informuje na YouTube, że „alternatywka” to „czysta gotyckość”, na którą mają się składać: smutna muzyka, dobra stylówa, kolorowe włosy, „dziarki”, ale i „skrajne poglądy lewicowe”. No i zapewne odpowiedni wiek w metryce.

W definicjach nadesłanych jurorom czytamy już precyzyjnie, że alternatywka nie utożsamia się „z popularnymi trendami odnośnie do ubioru, makijażu, gustu muzycznego”, „ubiera się w specyficzny sposób, zazwyczaj ma kolczyk w nosie, kolorowe włosy, ciemne ubrania oraz słucha emo-rapu”. Jest przeciwieństwem „konserwatywki” – to kolejny neologizm; określenie młodych kobiet, które wolą raczej się wtopić, niż wyróżniać. Konserwatywki to bardziej zachowawcze tradycjonalistki. Skojarzenie z „konserwami” (osobami, nie jedzeniem) wydaje się tu jak najbardziej uprawnione.

Lepiej więc być alternatywką czy konserwatywką? Zależy od punktu widzenia. W niektórych zgłoszeniach do plebiscytu alternatywka wystąpiła w parze z incelem, mężczyzną bez powodzenia, odrzuconym, więc i nieznoszącym kobiet. Zwłaszcza osobnych i trudnych do zrozumienia alternatywek.

„Propozycje, które w tym roku nadeszły, były różnorodne i ciekawe, ale dominantą okazały się terminy opisujące młode kobiety i matki (jesieniara, alternatywka, madka itd.), często z lekką drwiną lub niechęcią – komentuje wyniki Bartek Chaciński, członek jury i dziennikarz „Polityki”. – Widać w tym tendencję światową i swoistą walkę płci toczoną przed ekranami mediów społecznościowych – w szczególności wynurzenia młodych mężczyzn o zachowawczych poglądach i z ograniczonym życiem towarzyskim, którzy internet wykorzystują do tego, by ponarzekać na dzisiejsze kobiety, szczególnie te o lewicowych i liberalnych poglądach”.

Nie byłoby dobrze – na co Bartek Chaciński także zwraca uwagę – gdyby „alternatywka” miała w odbiorze wydźwięk wyłącznie pejoratywny, zwłaszcza że wywodzi się z „alternatywy”, ważnej tradycji w muzyce i nie tylko.

Jesieniara i eluwina

Na tym tle wyraz z mema, czyli „jesieniara”, jest jak balsam dla duszy, oka i ucha. „Jesieniara” zajęła w plebiscycie drugie miejsce. To „słowo określające osobę (mężczyznę bądź kobietę, jest to słowo bez przynależności płciowej) uwielbiającą tę porę roku. Prawdziwe »jesieniary« charakteryzuje wykonywanie typowo jesiennych czynności, czyli siedzenie pod kocem w ciepłych ubrankach z gorącym kubkiem dowolnego napoju”. Cytat jest jedną z nadesłanych definicji, uznanej przez jurorów za najlepiej oddającą istotę rzeczy.

„Jesieniara” chowa się pod kocem w swetrze, z kakao albo książką (albo jednym i drugim), otacza świeczkami i zamyśla nad życiem. Mamy więc rodzimą emanację hygge, a zarazem już wykorzystywane, nośne hasło marketingowe.

