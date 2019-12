Czarny Kot wreszcie zniknie ze stolicy. Ale absurd goni absurd

Tym, czym opera mydlana w filmie, tym hotel Czarny Kot w pejzażu Warszawy. Wynaturzeniem formy. Na szczęście każdy serial kiedyś się kończy. Także ten.

Króciutko o historii, bo w sumie była wielokrotnie przypominana. Na przełomie lat 80. i 90. XX w. teren, na którym stoi (jeszcze) hotel, został wynajęty prywatnemu inwestorowi z przeznaczeniem na jednopiętrowy pawilon handlowy. Handel się wprawdzie nie rozwinął, ale za to powstał bar, później dyskoteka, restauracja, a następnie zaczął rosnąć hotel. Bez żadnych formalnych pozwoleń i zgód. Po troszeczku, bez żadnej wizji całości. Tu kawałek, tam kawałek, jakiś wykusz, wieża, kolejne półpiętro i piętro. Skończył się na piętrach pięciu, a całość – całkiem słusznie – okrzyknięta została najbrzydszą budowlą w Warszawie oraz najsłynniejszą samowolą budowlaną w Polsce i zyskała przydomek „zamek Gargamela”, na który bezapelacyjnie zasłużyła. Sporo tytułów jak na jeden średniej wielkości obiekt.

Warszawa bezradna wobec Czarnego Kota

Przez prawie 20 (!) lat bezprawie triumfowało, a wszystkie służby budowlane w zadziwiający sposób okazywały się bezradne wobec polityki faktów dokonanych prowadzonej przez najemcę. Dopiero w 2009 r. wypowiedziano dawną umowę, a wobec faktu, że formalnie nic się nie zmieniło, sprawę skierowano na drogę sądową. Ta, wędrując przez wszystkie możliwe instancje, zakończyła się dopiero w grudniu 2018 r. ostateczną decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale trzeba było kolejnych 12 miesięcy przepychanek, by rozbiórka ruszyła.

Jak niewiele trzeba, by sprawić komuś przyjemność. Informacja, że rozpoczęła się rozbiórka hotelu, wywołała niemal euforię w stołecznych mediach. A przecież to będzie tylko przywrócenie stanu normalności. A i to nie do końca. Jest to bowiem historia, w której absurd gonił absurd.

Absurdem pierwszym była trwająca kilka dekad totalna niemoc władz stolicy. Wystarczyło, że najemca przyjął starą (ale jak się okazuje, skuteczną) arogancką i znaną z filmu strategię pod hasłem „nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi?”. Oraz wynajął sprawnego prawnika, który potrafił wykorzystać wszelkie możliwe kruczki prawne. To wystarczyło, by wszelkich urzędników wodzić za nos przez tyle lat. Wydaje się, że właściciel hotelu mógł stanowić dobrą inspirację dla rządzących dziś Polską: jeżeli prawo nie pasuje do naszej wizji, to tym gorzej dla prawa.

Rozbiórka hotelu na koszt stolicy

Absurdem drugim jest to, że od 10 lat najemca gruntu użytkował go absolutnie bezprawnie, co w każdym normalnym kraju znalazłoby finał po kilku miesiącach. U nas trwało i trwało. Absurd trzeci zaś – że w środku stolicy, w dość reprezentacyjnym miejscu, można wybudować sobie, co się tylko podoba, nawet tak koszmarny estetycznie obiekt. Nie z zaskoczenia, w jedną noc, ale powolutku, etapami, rok po roku. Przy okazji zajmując także grunty sąsiednich działek.

Absurdem jest też, że za rozbiórkę zapłaci miasto. I to niemało, bo ok. 1,5 mln zł. To co najmniej 150 tys. bezpłatnych obiadów dla najbiedniejszych dzieci w szkołach. Czy będzie się starało odzyskać pieniądze od najemcy? Bo jeśli tak, to przewiduję kolejny wieloletni sądowy tasiemiec. Absurd kolejny: hotel zostanie rozebrany tylko do drugiego piętra włącznie, bo na pierwsze piętro najemca miał pozwolenie. Czytam tę wiadomość i nie mogę uwierzyć. Co się stanie z jednopiętrowym, pozbawionym dachu Czarnym Kotem? Będzie straszył jeszcze bardziej?

Architektoniczne samowolki

Co najciekawsze, nadal można się zapisać na bal sylwestrowy organizowany w hotelu. To może być niezapomniane przeżycie. Bez wody, światła, ogrzewania i dachu nad głową. Ale to może też oznaczać, że najemca wcale nie złożył broni. I na podstawie tych trzech dekad można powiedzieć: kto wie, czy znowu nie wystawi do wiatru władz miasta i warszawiaków, którzy na ten szpetny budynek muszą patrzeć od tylu lat. Gdyby się jednak udało, to tytuł „największej krajowej samowolki” będzie do objęcia. Przypominam zatem, że jest świetny kandydat na miejsce Czarnego Kota: zamkowy potwór w Stobnicy, w sercu Puszczy Noteckiej. Ale tam to tylko by pomógł nalot dywanowy.

