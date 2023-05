Smartwatche na zdrowie? Są wszędzie i mają swoje ciemne strony

Smartwatche, które w wielu aspektach pozytywnie wpływają na zdrowie fizyczne, niekoniecznie równie dobrze oddziałują na zdrowie psychiczne.

Ciszę na teatralnych widowniach coraz rzadziej dziś przerywa dźwięk dzwoniącego smartfona, coraz częściej za to widać błysk światełek – to smartwatche dają znać swoim właścicielom o przychodzących mailach i połączeniach. Jak podaje Counterpoint Research, w ubiegłym roku, w porównaniu z poprzednim, globalne dostawy smartwatchy wzrosły o 9 proc. Przewiduje się, że w 2023 r. przychody z tego rynku osiągną blisko 45 mld dol., a do 2027 r. będzie on wart prawie 62 mld dol.

Inteligentne zegarki przejęły wiele funkcji smartfonów, jak np. płatności zbliżeniowe, ale kluczowe dla ich popularności i znaczenia jest umiejscowienie na nadgarstku, które daje im dostęp do cennych danych o naszym zdrowiu.

Kiedy w 2014 r. Tim Cook zapowiadał pierwszego Apple Watcha, nazwał go „kompleksowym urządzeniem zdrowotnym i fitness”. Dziś m.in. za pomocą Apple Watcha wykonamy EKG, Huawei stworzył smartwatcha, który zbada ciśnienie, a Garmin oferuje zegarek mierzący poziom glukozy we krwi. Badanie przeprowadzone przez firmę Samsung dowiodło, że użytkownicy smartwatchy lepiej oceniają stan swojego zdrowia niż reszta, a samo używanie elektronicznych asystentów wpływa na bardziej świadome dbanie o dietę, aktywność fizyczną, profilaktykę zdrowotną i jakość odpoczynku. A może być lepiej, bo Apple pracuje nad Quartz, opartą na sztucznej inteligencji usługą coachingu zdrowotnego, która ma motywować do ćwiczeń, poprawy nawyków żywieniowych i jakości snu. Prowadzone są też prace nad nową technologią do śledzenia emocji.

Z tymi ostatnimi bywa problem, bo smartwatche, które w wielu aspektach pozytywnie wpływają na zdrowie fizyczne, niekoniecznie równie dobrze oddziałują na zdrowie psychiczne. Mówi się o tym, że przyczyniają się do m.in. poddawania się przez użytkowników ciągłej samoocenie, porównywania się z innymi, przywiązywania się do danych, które nie wiadomo, jak bardzo są dokładne, czy poczucia przytłoczenia spływającymi powiadomieniami.