Kreml płonie... na obrazach pędzla sztucznej inteligencji

Stworzenie całej kolekcji zajęło niewiele więcej czasu, niż trwał atak drona na Kreml, bo autor wykorzystał do tego Midjourney.

Serhij Mochow, ukraiński wolontariusz zbierający środki na zakup dronów dla armii, z zawodu twórca gier wideo, przekonuje, że „Monet nigdy nie namalował płonącego Kremla, ale to narzędzie daje wyobrażenie, jak taki obraz mógłby wyglądać”. Kilka dni po tym, jak tajemniczy dron zaatakował siedzibę prezydenta Rosji, Mochow zamieścił na Twitterze serię ponad 30 obrazów zatytułowanych „Kreml płonie” (do obejrzenia na polityka.pl) i naśladujących style różnych malarzy, od Degasa i Renoira, po Picassa, Beksińskiego i Banksy’ego. – Nie mam pojęcia, co naprawdę stało się na Kremlu, ale jestem przekonany, że w trakcie wojny wielu z nas wizualizowało sobie tę scenę. Dla mnie to jedna z kilku rzeczy, które chciałbym w swoim życiu zobaczyć – mówi Mochow.