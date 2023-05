Piramida pani Róży. Dlaczego dajemy się nabrać finansowym oszustom?

chętnie wierzymy w to, o czym słyszymy, choć tego nie rozumiemy. Inwestorzy OneCoin w kryptowaluty, klienci AmberGold w złoto, kolejni w sztuczną inteligencję. Zwłaszcza że z własną mają kłopoty.

OneCoin miał być kryptowalutą numer jeden, pogromcą bitcoina, a okazał się gigantyczną piramidą finansową. Ograbił ludzi na całym świecie z miliardów dolarów i marzeń o tym, że z dnia na dzień staną się bogaci. Dlaczego tak łatwo dajemy się nabierać finansowym oszustom?

Na to pytanie postanowił odpowiedzieć reporter BBC Jamie Bartlett, który latami tropił twórców kryptowaluty OneCoin, a zwłaszcza główną organizatorkę przekrętu Różę Ignatową, zwaną kryptokrólową. Tak powstał reportaż „The Missing Cryptoqueen” („Królowa kryptowaluty. Historia miliardowego cyberprzekrętu”, Wyd. Czarne).

Roża Ignatowa to młoda bułgarska bizneswoman o romskich korzeniach, która w dzieciństwie wyemigrowała z rodzicami do Niemiec. Pracowała w firmie doradczej McKinsey i pewnie robiłaby karierę ekspercką, gdyby nie jej nagła fascynacja kryptowalutami. To był początek ubiegłej dekady, gdy narodził się bitcoin, alternatywny cyfrowy środek płatniczy, szybko zyskujący popularność i zaufanie. Wkrótce pojawiły się setki rozmaitych kryptowalut, a wszystkie z ambicją zostania „bitcoin-killerem”.

Takie marzenie miała też Róża, kobieta o wielkim ego. Znała się na finansach, ale niewiele wiedziała o algorytmach i blockchainie. Poznała za to speca od marketingu wielopoziomowego MLM (multi-level-marketing), który przekonał ją, że gwarancją sukcesu będzie połączenie jej kryptowaluty i jego techniki handlu. Coiny trafią do ludzi poprzez sprzedawców, którzy namówią ich do inwestycji, i do tego, aby i oni nakłaniali kolejnych. Technika MLM wypracowała wiele skutecznych metod psychomanipulacji wykorzystujących uczucie chciwości i kuszenia obietnicą łatwej drogi do bogactwa.

Twórcy OneCoina zaczęli namawiać speców MLM, by handlowali kryptowalutą i budowali marketingowe piramidy w swoich krajach.