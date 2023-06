Marzę o samarze, czyli objaśniamy nowe słowa. O czym śpiewa Mata?

Na ten wynalazek, przydatny w pasmanteriach i sklepach z drobnymi przedmiotami – ale też w kręgach dilerów – w krajach anglosaskich mówi się ziplock bag, u nas – torebka strunowa.

Młoda artystka o pseudonimie Bambi, sądząc po najnowszej piosence, ma plan na życie: „Wielki świat, a w nim sama ja/Wielki talent, a nie chowam go po samarach”. Samara to tutaj nie model Łady, czy nazwa miasta nad Wołgą. To torebka. Ale nie firmy Gucci albo Louis Vuitton, tylko mała torebka foliowa z zatrzaskującym się paskiem, na co dzień dobrze znana w rapowym środowisku, które o Gucci rapuje („Każda ma na sobie Gucci, ale nie ma mowy o dostępie do mojej duszy” – słychać w nowym utworze Maty, po którego zeszłorocznym aresztowaniu prasa informowała o znalezieniu „samary”), ale na co dzień trawkę transportuje właśnie w foliowym, zapinanym woreczku.

Fachowo chodzi o torebkę z zamkiem typu minigrip. Na ten wynalazek, przydatny w pasmanteriach i innych sklepach z drobnymi przedmiotami – ale też w kręgach dilerów – w krajach anglosaskich mówi się ziplock bag (od firmy Ziploc), u nas – torebka strunowa. Słowo „samara” powstało niezależnie od tego wygodnego wynalazku, w gwarze więziennej. Oznacza brzuch (stąd powiedzenie „Nic tak chłopa nie upiększa jak samara coraz większa”), ale też worek i właśnie torbę. A ponieważ twarde prawo antynarkotykowe stale łączy ulicznych sprzedawców narkotyków z zakładami karnymi, samara od lat jest rozpoznawalnym określeniem i tu, i tu. Czasem łącząc jedną i drugą sferę. Jak pod zdjęciem pewnego polityka o długiej i pełnej (także narkotykowych) przygód przeszłości, które komentowano: „I dwie samary pod oczami”. Niezależnie od wieku można mieć plan na życie. Tylko w rzeczywistości, nie tak jak w piosence, jego realizacja oznacza wory pod oczami.

***

MÓWIĄ RYMY

Teraz to ja rozdaję karty, baby/Bambi in real life

Bambi, IRL, 2023 r.